Bandırma Füze Kulübü konusu | Bandırma Füze Kulübü oyuncuları ve karakterleri

Bandırma Füze Kulübü konusu ilgi çekti. Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği Bandırma Füze Kulübü vizyona girdi. Filmin her detayı merak edildi. Peki film nereden izlenir? Yönetmen ve senaristleri kimler? Bandırma Füze Kulübü oyuncuları ve karakterleri...

Bandırma Füze Kulübü konusu ilgi çekti. Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği Bandırma Füze Kulübü vizyona girdi. Filmin her detayı merak edildi. Peki film nereden izlenir? Yönetmen ve senaristleri kimler? Bandırma Füze Kulübü oyuncuları ve karakterleri...

Bandırma Füze Kulübü konusu

Bandırma Füze Kulübü; "Otur oturduğun yerde!" diyenlere inat, hayalleri çalınsa da pes etmeyen, kısıtlı imkanlara ve karşılaştıkları tüm engellere rağmen, ülkelerinden uzakta, dünyanın bir ucu NASA'da hayallerine ulaşıp gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı lise öğrencilerinin gerçek hikâyesini konu almaktadır.

Bandırma Füze Kulübü oyuncuları ve karakterleri

Alina Boz - Leyla

Deniz Can Aktaş - Umut

Erkan Kolçak Köstendil - Necati

Görkem Sevindik - Kemal

Aslı Bekiroğlu - Zehra

Öykü Gürman - Nurgül

Bülent Alkış

Atay Yıldız - Hasan

Tolga Canbeyli

Altan Erkekli - Belediye Başkanı

Ahmet Saraçoğlu

Alican Yücesoy

Gökhan Yıkılkan

Bahtiyar Engin - Okul Müdürü

Nizam Namidar

Bandırma Füze Kulübü senaryosunu kim yazdı?

İlgi göre Bandırma Füze Kulübü filminin senaryosunu; Mustafa Uslu, Mert Dikmen ve Ayberk Olgay kaleme aldı.

Bandırma Füze Kulübü ve 4 film daha!

Bandırma Füzesi filmiyle birlikte sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 5 film vizyona girdi.