Bandırma Füze Kulübü konusu | Bandırma Füze Kulübü oyuncuları ve karakterleri
Bandırma Füze Kulübü konusu ilgi çekti. Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği Bandırma Füze Kulübü vizyona girdi. Filmin her detayı merak edildi. Peki film nereden izlenir? Yönetmen ve senaristleri kimler? Bandırma Füze Kulübü oyuncuları ve karakterleri...
2022-10-21 17:44:36
Bandırma Füze Kulübü konusu ilgi çekti. Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği Bandırma Füze Kulübü vizyona girdi. Filmin her detayı merak edildi. Peki film nereden izlenir? Yönetmen ve senaristleri kimler? Bandırma Füze Kulübü oyuncuları ve karakterleri...
Bandırma Füze Kulübü konusu
Bandırma Füze Kulübü; "Otur oturduğun yerde!" diyenlere inat, hayalleri çalınsa da pes etmeyen, kısıtlı imkanlara ve karşılaştıkları tüm engellere rağmen, ülkelerinden uzakta, dünyanın bir ucu NASA'da hayallerine ulaşıp gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı lise öğrencilerinin gerçek hikâyesini konu almaktadır.
Bandırma Füze Kulübü oyuncuları ve karakterleri
- Alina Boz - Leyla
- Deniz Can Aktaş - Umut
- Erkan Kolçak Köstendil - Necati
- Görkem Sevindik - Kemal
- Aslı Bekiroğlu - Zehra
- Öykü Gürman - Nurgül
- Bülent Alkış
- Atay Yıldız - Hasan
- Tolga Canbeyli
- Altan Erkekli - Belediye Başkanı
- Ahmet Saraçoğlu
- Alican Yücesoy
- Gökhan Yıkılkan
- Bahtiyar Engin - Okul Müdürü
- Nizam Namidar
Bandırma Füze Kulübü senaryosunu kim yazdı?
İlgi göre Bandırma Füze Kulübü filminin senaryosunu; Mustafa Uslu, Mert Dikmen ve Ayberk Olgay kaleme aldı.
Bandırma Füze Kulübü ve 4 film daha!
Bandırma Füzesi filmiyle birlikte sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 5 film vizyona girdi.
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