Fragmanlarıyla dikkat çeken Sıcak Kafa dizisi, ülkemizde nadir olarak yapılan bilim kurgu kategorisinde yayınlandı. Aynı zamanda kitaptan uyarlanan dizinin ilk bölüm tarihi merak konusu haline geldi. Peki Sıcak Kafa konusu ne? Sıcak Kafa uyarlama mı? Sıcak Kafa ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...

Fragmanlarıyla dikkat çeken Sıcak Kafa dizisi, ülkemizde nadir olarak yapılan bilim kurgu kategorisinde yayınlandı. Aynı zamanda kitaptan uyarlanan dizinin ilk bölüm tarihi merak konusu haline geldi. Peki Sıcak Kafa konusu ne? Sıcak Kafa uyarlama mı? Sıcak Kafa ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...

Sıcak Kafa konusu ne?

İletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada, hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş acımasız bir kurumun hedefi hâline gelir.

Sıcak Kafa dizisinin türü

Netflix'te yayınlanan Sıcak Kafa dizisi; Türk Yapımları, Bilim Kurgu Dizisi, Politik Diziler, Kitaplardan Uyarlanan Diziler, Drama Dizileri kategorisinde yayınlandı.

Sıcak Kafa oyuncu kadrosu ve karakterler

Merakla beklenen dizi Sıcak Kafalar'ın oyuncu kadrosu ve karakterleri yayınlandı.

Osman Sonant - Murat Siyavuş

Hazal Subaşı - Şule

Şevket Çoruh - Antonkt

Haluk Bilginer

Tilbe Saran

Gonca Vuslateri

Özgür Emre Yıldırım

Barış Yıldız

Arda Anarat

Furkan Kalabalık

Kubilay Tunçer

Erdem Akakçe

Şebnem Hassanisoughi

Cüneyt Uzunlar

Zerrin Sümer

Hakan Gerçek

Feriha Eyüboğlu

Sıcak Kafa uyarlama mı?

Sıcak Kafa, Tims&B Productions imzalı Türk orijinal internet dizisidir. İlk bölümü 2 Aralık 2022 tarihinde yayınlanacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Mert Baykal ve Umur Turagay oturuyor. Dizinin senaryosunu Mert Baykal, Müjgan Ferhan Şensoy, Zafer Külünk ve Gökhan Şeker'in kaleme alıyor. Netflix için yazılan dizi; yazar Afşin Kum'un Sıcak Kafa adlı eserinden uyarlanmıştır.