Baba dizisi 19. bölüm izle | Baba dizisi son bölüm konusu | Baba 20. bölüm fragman detayı

Baba dizisi 19. bölüm izle | 2. sezon 19. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Baba dizisinin yeni bölüm fragmanları dikkat çekti. İlgi ile takip edilen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki ama 19. bölümde neler yaşandı? Baba dizisi son bölüm konusu ve Baba 20. bölüm fragman detayı.

Baba dizisi 19. bölüm izle | 2. sezon 19. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Baba dizisinin yeni bölüm fragmanları dikkat çekti. İlgi ile takip edilen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki ama 19. bölümde neler yaşandı? Baba dizisi son bölüm konusu ve Baba 20. bölüm fragman detayı.

Baba dizisi 19. bölüm izle

Show TV ekranlarında 2. sezon 19. bölümü yayınlanan Baba dizisini izlemek için TIKLAYINIZ...

Baba dizisi konusu

Emin'in bulunmasıyla birlikte bütün aile rahat bir nefes alır ama tansiyon bir türlü düşmez. Sokaklarda yaşadığı olaylara hastalığı da eklenen Emin, eski hayatına adapte olmakta zorlanır. Kadir ve aile, babalarının ne kadar değiştiğini görünce dağılır. İlhan, Emin'in bulunmasıyla vicdan azabından kurtulduğunu düşünse de daha büyük bir probleme sebep olur. Dahası Baba dizisinin 19. bölümünde yer alıyor.

Baba 20. bölüm fragman detayı

Kyıplara karışan Emin Saruhanlı polisler tarafından aranır. Bunun üzerine Kadir Saruhanlı'nın şaşırmaması ve olayı inkar etmemesi polisin dikkatini çeker.

Fragmanda Kadir'in "Bilmiyorum nerede olduğunu, inşallah sizin vesilenizle buluruz'' sözleri de polisi şüphelendirir.

Baba dizisinin olduğu gün yayınlanan diziler

Baba dizisinin yayınlandığı akşam; Kusursuz Kiracı, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş ve Balkan Ninnisi dizileri ekrana geliyor. Fakat Kusursuz Kiracı final yaparken, Balkan Ninnisi dizisi de farklı güne alındı.

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