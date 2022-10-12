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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm izle | Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde neler oldu?

Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm izle | Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde neler oldu?

Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm izle | Tüm kategorilerde birinci olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 4.bölümünde Leyla'nın iyiye gitmesi ve eve dönmesi, olayların seyrini değiştirir. Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde neler oldu? İşte detaylar.

6 Saat Önce
2022-10-12 14:27:59
Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm izle | Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde neler oldu?

Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm izle | Tüm kategorilerde birinci olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 4.bölümünde Leyla'nın iyiye gitmesi ve eve dönmesi, olayların seyrini değiştirir. Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde neler oldu? İşte detaylar.

Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm izle

Her salı akşamı yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 4.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm konusu

Leyla, iyiye doğru gitmeye başlayınca, güvenlik gerekçesiyle eve çıkartılır. Cezayir, Firuze'ye içini döker ve yaşadıklarını anlatır. Firuze de ona son derece anlayışlı davranır. Mezarlık baskınının failinin Ayıboğan Yakup olduğunu öğrenen Kurban Baba'nın oğulları ve Ömer Asaf, Yakup'un depolarından birini basarlar. Ancak Yakup'u bulamazlar. George Bagnall, Orhan'a ABD'nin Ortadoğu politikasını anlatır ve ona yeni bir görev verir. Cezayir, Leyla'yı görmek için eve gittiğinde hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Ömer Asaf, ablası Leyla'nın bu tavrını onaylamaz.

Ben Bu Cihana Sığmazam reyting rekorları kırdı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 4.bölümüyle; Tüm Kişiler'de %6,43 izlenme oranı ve %18,27 izlenme payı, AB'de %5,43 izlenme oranı ve %16,51 izlenme payı 20+ABC1'de %6,32 izlenme oranı ve %16,82 izlenme payı elde etti. Bu sayede tüm kategorilerde birinci sırada yer almayı başardı.

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