Baba 17.bölüm izle - Show TV Baba dizisi 17.bölüm tek parça full izle

Baba 17.bölüm izle - Sevilen dizi Baba'nın yeni bölümü yayınlandı. Fragmanlarından bu yana merak edilen dizinin 17.bölümünde hüzün hakimdi. Peki ama son bölümde neler oldu, 17.bölüm konusu ne? İşte merak edilenler için Show TV Baba dizisi 17.bölüm tek parça full izle!

Baba 17.bölüm izle - Sevilen dizi Baba'nın yeni bölümü yayınlandı. Fragmanlarından bu yana merak edilen dizinin 17.bölümünde hüzün hakimdi. Peki ama son bölümde neler oldu, 17.bölüm konusu ne? İşte merak edilenler için Show TV Baba dizisi 17.bölüm tek parça full izle!

Baba 17.bölüm izle

Baba dizisinin 17. bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Baba 17.bölüm konusu

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda başrol oyuncularının oyuncullukları çok sevildi.

Dizinin 17.bölüm konusu;

Birbirlerinin kim olduklarını öğrenen Kadir ile Firuze arasındaki tansiyon giderek artar. İkili arasındaki bu tehlikeli yakınlaşmanın etkileri artık her ikisi için de geri dönülmez bir noktaya gelir. Kadir hem ailesine yetmeye hem de babasını bulmaya çalışırken bir yandan da Selahattin'in zulmüne uğrayan insanları korumaya kalkınca işler karışır. Selahattin'in Kadir'le mücadelesinde atacağı ilk büyük adım, Saruhanlı Ailesi için ağır olacaktır. İlhan'ın Büşra'ya yapacağı sürpriz ziyaretin etkileri sürerken Büşra ile Begüm'ün ilk karşılaşması merak konusudur.