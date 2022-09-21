Baba 16.bölüm full izle | Show TV Baba dizisi yeni sezon konusu | Baba 16. bölüm tek parça izle

Baba 16.bölüm full izle | Show TV'de ekranlara geri dönen Baba dizisinin yeni senaryosunda değişiklikler yapıldı. Dizide birçok kişinin hayatını kaybetmesi, dengeleri değiştirdi. Kaybolan Emin'in durumu ise apayrı bir mesele! Peki Baba dizisi yeni sezon konusu ne? Baba 16. bölüm tek parça izle!

Show TV'de ekranlara geri dönen Baba dizisinin yeni senaryosunda değişiklikler yapıldı. Dizide birçok kişinin hayatını kaybetmesi, dengeleri değiştirdi. Kaybolan Emin'in durumu ise apayrı bir mesele! Peki Baba dizisi yeni sezon konusu ne? Baba 16. bölüm tek parça izle!

Baba 16.bölüm full izle

Sezon finalinin ardından yeni sezonun yeni senaryosuyla ekrana gelen Baba dizisinin 16. bölümünü full izlemek için TIKLAYINIZ...

Baba yeni sezon konusu

Darmadağın olan Saruhanlı ailesinde art arda yaşanan kayıplar herkesin hayatının değişmesine neden olur. Ailenin babası Emin Saruhanlı kaybolur. Bir anda bambaşka bir hayatın içine düşen ailenin bütün yükü Kadir'in omuzlarına kalır.

Kadir bir yandan içinde oldukları yeni düzende ailesini ayakta tutmaya çalışır ve diğer yandan her yerde babasını arar. Bu esnada da Emin ise sokaklarda hayatta kalmaya çalışır. Yeni düşmanlar, yeni mücadeleler, her şeye rağmen filizlenen yeni aşklar, sürprizler, dönüm noktaları…

Herkesin büyük sınavlar verdiği bu yepyeni dünyada Saruhanlı ailesi ve İlhan Karaçam için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.