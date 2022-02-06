Baba dizisi hangi gün saat kaçta? Baba dizisi senaristi oyuncuları ve yönetmeni

Baba dizisi hangi gün saat kaçta? Baba dizisi senaristi oyuncuları ve yönetmeni merak konusu oldu. Haluk Bilginer gibi usta bir oyuncunun başrolünde oynadığı Baba dizisi şimdiden merak uyandırdı. Peki ama dizinin yayın tarihi ve saati belirlendi mi? İşte merak edilen Baba dizisinin günü ve saati...