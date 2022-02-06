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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Baba dizisi hangi gün saat kaçta? Baba dizisi senaristi oyuncuları ve yönetmeni

Baba dizisi hangi gün saat kaçta? Baba dizisi senaristi oyuncuları ve yönetmeni

Baba dizisi hangi gün saat kaçta? Baba dizisi senaristi oyuncuları ve yönetmeni merak konusu oldu. Haluk Bilginer gibi usta bir oyuncunun başrolünde oynadığı Baba dizisi şimdiden merak uyandırdı. Peki ama dizinin yayın tarihi ve saati belirlendi mi? İşte merak edilen Baba dizisinin günü ve saati...

12 Dakika Önce
2022-02-06 14:27:46
Baba dizisi hangi gün saat kaçta? Baba dizisi senaristi oyuncuları ve yönetmeni

Baba dizisi hangi gün? Baba dizisi ne zaman başlıyor? Haluk Bilginer gibi usta bir oyuncunun başrolünde oynadığı Baba dizisi şimdiden merak uyandırdı. Peki ama dizinin yayın tarihi ve saati belirlendi mi? İşte merak edilen Baba dizisinin günü ve saati...

Baba dizisi hangi gün?

Baba dizisinde Emin Saruhanlı karakterini canlandıran Haluk Bilginer'e, Kadir Saruhanlı karakteriyle, sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş eşlik edecek.

Show TV'de yayınlanacak olan dizi 15 Şubat Salı günü izleyicisiyle buluşacak.

Baba dizisi ne zaman başlıyor?

Resmi Twitter hesabından Baba dizisi için "Baba" Bir Anadolu Hikayesi İlk Fragman" başlıklarıyla paylaşım yapıldı. 15 Şubat Salı günü ekrana gelecek dizinin saati henüz belirlenmedi.

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Baba Dizisi Senaristi Kim?

Baba oğulu canlandıracak olan Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in yer aldığı dizinin senarisliğini Gökhan Horzum ile Ekin Atalar yapıyor.

Baba Dizisinde Kimler Oynuyor?

Çaprı Bayrak'ın yönettiği Baba'da; Ayda Aksel, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Damlasu İkizoğlu, Bihter Dinçel, Özge Özacar ve Hakan Kurtaş gibi isimler yer alacak. .

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