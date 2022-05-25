Baba 14. bölüm izle Show Tv | Baba yeni bölüm tek parça full HD izle

Baba 14. bölüm izle Show Tv | Baba dizisinin son bölümü olan 14. bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Peki ama Baba dizisinin son bölümünde neler yaşandı, youtubeda yayınlandı mı? Baba yeni bölüm tek parça full HD izle...

Baba dizisinin son bölümü olan 14. bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Peki ama Baba dizisinin son bölümünde neler yaşandı, youtubeda yayınlandı mı? Baba yeni bölüm tek parça full HD izle...

Baba 14. bölüm izle Show Tv

Show Tv ekranlarında her slaı akşamı yayınlanan Baba dizisinin 14. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Baba dizisi final mi yapıyor?

Baba dizisinin final yapacağına ilişkin konuşmalar sosyal medyadaki yerini aldı. Sezon sonu için yapılan konuşmalar, Baba dizisini izleyenleri korkuttu ve "Baba dizisi final mi yapıyor?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Fakat ne yapımcıdan ne de kanaldan henüz Baba dizisinin finaline ilişkin bir açıklama gelmedi.

Baba yeni bölümde neler oldu?

Kadir mahallelilerin yardımıyla yangından kurtulmayı başarır. Ailesini bu şekilde koruyamayacağını anlayan Kadir, İlhan'ı durdurabilmek için saldırıya geçer. Büşra ise bu anlaşmazlığa bir son verebilmek için Ferit'i kimin öldürdüğünü bulmaya karar verir. Cansu, Şahika ile Kürşat'ın kardeş olmadıklarından kuşkulanır. Anlattığında Servet onu ciddiye almaz. Kübra, Cansu'nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat'ın gerçek kimliğini öğrenir. Köşkten ayrılan Saruhanlılar bir arada yeni hayatlarını kurarken Kürşat ve Şahika'nın sürpriz planı köşkte kalanların hayatını alt üst eder. Kadir'in arka arkaya gelen hamleleriyle kaygılanan İlhan servetini güvenceye almak ister. Kavgayı bu sayede bitireceğine inanan Büşra adım adım Ferit'in katiline yaklaşırken Kadir'in son hamlesiyle İlhan ve Kadir arasındaki gerilim zirveye ulaşır.