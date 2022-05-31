Alparslan Büyük Selçuklu 27. bölüm izle | Alparslan sezon finalinde Akça Hatun öldü mü? Fahriye Evcen diziden mi ayrıldı?

Alparslan Büyük Selçuklu 27. bölüm izle | Sezon finaline giren ve son dakika yürekleri ağza getiren Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 27. bölümü en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Alparslan sezon finalinde Akça Hatun öldü mü? Fahriye Evcen diziden mi ayrıldı? İşte detaylar...

Sezon finaline giren ve son dakika yürekleri ağza getiren Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 27. bölümü en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Alparslan sezon finalinde Akça Hatun öldü mü? Fahriye Evcen diziden mi ayrıldı? İşte detaylar...

Alparslan Büyük Selçuklu 27. bölüm izle

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin sezon finali olan 27. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Fetih için ilk mancınık atışları yapılmış, Alparslan ikinci kez atış için emir verecekken atabeyinin ve Akça'nın Vaspurakan Kalesi'nde olduğunu anlamış ve tereddütte kalmıştı. Fetih harekatı Akça ve Hasan Bey'in kalede olmasına rağmen devam edecek mi, yoksa Alparslan onları içeriden çıkartmanın bir yolunu bulabilecek mi? Alparslan bunun kararını vermekte zorlanacak, diğer beylerle ters düşecek.

Devamı ve daha fazlası Alparslan Büyük Selçuklu 27. bölümde...

Fahriye Evcen diziden mi ayrıldı?

Akça Hatun, dizinin sezon finali bölümünde Vaspurakan'ın fethi sırasında haince öldürüldü. Akça Hatun'u canlandıran Fahriye Evcen sosyal medya hesabından;

''İlmek ilmek ördüğü bir hikaye ile Akça'yı bana teslim eden Emre Konuk'a, her adımda yanımda olan Esi Gülce'ye, yönetmenlerimiz Sedat İnci ve Bekir Sekman'a, ekran önü ve arkasındaki tüm çalışma arkadaşlarıma ve hepsinden çok beni ilk günümden itibaren yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize en içten dileklerimle. Sağolun, varolun.''

sözlerini paylaştı.