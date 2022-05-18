Alparslan Büyük Selçuklu 25. bölüm izle tek parça youtube | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm (25.bölüm) full HD izle | Alparslan son bölüm izle

Alparslan Büyük Selçuklu 25. bölüm izle tek parça youtube | TRT 1 ekranlarında her pazartesi ekrana gelen ve heyecanlı konularıyla bilinen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 25. bölümü yayınlandı. Yeni bölümde neler yaşandı, youtubeda yayınlandı mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm (25.bölüm) full HD izle...

TRT 1 ekranlarında her pazartesi ekrana gelen ve heyecanlı konularıyla bilinen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 25. bölümü yayınlandı. Yeni bölümde neler yaşandı, youtubeda yayınlandı mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm (25.bölüm) full HD izle...

Alparslan Büyük Selçuklu 25. bölüm izle tek parça youtube

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Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler yaşandı?

Biruni'nin Vaspurakan fethinde kullanılması için yaptığı devasa mancınıklar Ferzat tarafından ordugahta yakılmıştı. Ferzat, Bizans ile işbirliğine mi gitti, yoksa bu Alparslan'ın planının bir parçası mı? Kekavmenos'un hatununu öldürdüğünü öğrenen Çağrı Bey obadan birkaç alp ile beraber Vaspurakan'a doğru hareketlendi. Çağrı, kaleye girip Kekavmenos ile hesaplaşacak mı? Vaspurakan seferi için yeni bir başbuğ belirleyecek olan Selçuklu'da, ordunun başında Alparslan mı, Süleyman mı, Yınal mı olacak? Adı sefer için komutanlıkta anılmayan Erbasgan, buna karşı nasıl bir tepki verecek? Yınal ile kozlarını paylaşarak öfkesini dindirebilecek mi?

Alparslan, Akça'ya babasının Hasan Bey olduğunu ikrar etmesini söylemişti. Akça, sırrını açıklayacak mı, yoksa dediği gibi Vaspurakan'ın fethinden sonra mı beyan edecek? Vaspurakan kuşatmasını savunmak için yoğun çaba içerisine giren Kekavmenos, mancınıkların yakılmasından dolayı rahat bir nefes aldı. Bizans'ın fethin gecikmesine karşı yeni hamlesi ne olacak? Diyojen, Selçuklu içinde yeni bir karışıklığa yol açarak fethin geciktirebilecek mi?