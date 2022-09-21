Aile Arasında filmi konusu ne? Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında ne zaman ve nerede çekildi?

Aile Arasında filmi konusu ne? Aile Arasında filmi tekrar gündeme geldi. Gülse Birsel'in kaleminden çıkan filmin konusu, oyuncuları, çekim mekanı merak edildi. Peki Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında ne zaman ve nerede çekildi? Aile Arasında Netflix de var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları.

Aile Arasında filmi konusu ne? Aile Arasında filmi tekrar gündeme geldi. Gülse Birsel'in kaleminden çıkan filmin konusu, oyuncuları, çekim mekanı merak edildi. Peki Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında ne zaman ve nerede çekildi? Aile Arasında Netflix de var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları.

Aile Arasında filmi konusu ne?

Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü kocası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.

Aile Arasında ne zaman ve nerede çekildi?

Aile Arasında, Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, komedi türündeki Türk filmi. Filmin başrollerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer almaktadır. Film, 1 Aralık 2017'de vizyona girdi.

Aile Arasında oyuncuları kimler?

Engin Günaydın - Fikret "Fiko"

Demet Evgar - Solmaz

Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt

Devrim Yakut - Mükerrem Kurt

Fatih Artman - Emirhan Kurt

Şevket Çoruh - Necdet "Neco" Balcılar

Gülse Birsel - Mihriban

Derya Karadaş - Leyla

Su Kutlu - Zeynep Balcılar

Ayta Sözeri - Behiye

Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt

Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt

Rıza Akın - Selahattin Aladağ

Arif Erkin Güzelbeyoğlu - Dede

Erdal Cindoruk - Ruhi

Ünal Yeter - Okan

Aile Arasında Netflix de var mı?

Sevilen Aile Arasında filmi, Netflix üzerinden de izlenebiliyor.

Aile Arasında ne kadar izlendi?

Aile Arasında filmi toplamda 5.273.529 kişi tarafından izlendi ve ülkede en çok izlenen yedinci film oldu.