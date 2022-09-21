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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Aile Arasında filmi konusu ne? Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında ne zaman ve nerede çekildi?

Aile Arasında filmi konusu ne? Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında ne zaman ve nerede çekildi?

Aile Arasında filmi konusu ne? Aile Arasında filmi tekrar gündeme geldi. Gülse Birsel'in kaleminden çıkan filmin konusu, oyuncuları, çekim mekanı merak edildi. Peki Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında ne zaman ve nerede çekildi? Aile Arasında Netflix de var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları.

2 Saat Önce
2022-09-21 14:54:18
Aile Arasında filmi konusu ne? Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında ne zaman ve nerede çekildi?

Aile Arasında filmi konusu ne? Aile Arasında filmi tekrar gündeme geldi. Gülse Birsel'in kaleminden çıkan filmin konusu, oyuncuları, çekim mekanı merak edildi. Peki Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında ne zaman ve nerede çekildi? Aile Arasında Netflix de var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları.

Aile Arasında filmi konusu ne?

Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü kocası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.

Aile Arasında ne zaman ve nerede çekildi?

Aile Arasında, Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, komedi türündeki Türk filmi. Filmin başrollerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer almaktadır. Film, 1 Aralık 2017'de vizyona girdi.

Aile Arasında oyuncuları kimler?

  • Engin Günaydın - Fikret "Fiko"
  • Demet Evgar - Solmaz
  • Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt
  • Devrim Yakut - Mükerrem Kurt
  • Fatih Artman - Emirhan Kurt
  • Şevket Çoruh - Necdet "Neco" Balcılar
  • Gülse Birsel - Mihriban
  • Derya Karadaş - Leyla
  • Su Kutlu - Zeynep Balcılar
  • Ayta Sözeri - Behiye
  • Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt
  • Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt
  • Rıza Akın - Selahattin Aladağ
  • Arif Erkin Güzelbeyoğlu - Dede
  • Erdal Cindoruk - Ruhi
  • Ünal Yeter - Okan
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Aile Arasında Netflix de var mı?

Sevilen Aile Arasında filmi, Netflix üzerinden de izlenebiliyor.

Aile Arasında ne kadar izlendi?

Aile Arasında filmi toplamda 5.273.529 kişi tarafından izlendi ve ülkede en çok izlenen yedinci film oldu.

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