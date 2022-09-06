Harry Styles, Chris Pine'e mi tükürdü? Harry Styles neden gündem oldu? Harry Styles Chris Pine olayı

Harry Styles, Chris Pine'e mi tükürdü? Oyuncu ve şarkıcı Harry Styles'ın, sevgilisi Olivia Wilde'ın yönettiği 'Don't Worry Darling'in filmi Venedik Film Festivali'ndeki gösteriminde rol arkadaşı Chris Pine'ın kucağına tükürdüğü iddia edildi. Sosyal medyada olay büyüdü ve yeni iddialar ortaya atıldı. Peki ama gerçekten Harry Styles kamera önünde tükürdü mü? Harry Styles neden gündem oldu?

Oyuncu ve şarkıcı Harry Styles'ın, sevgilisi Olivia Wilde'ın yönettiği 'Don't Worry Darling'in filmi Venedik Film Festivali'ndeki gösteriminde rol arkadaşı Chris Pine'ın kucağına tükürdüğü iddia edildi. Sosyal medyada olay büyüdü ve yeni iddialar ortaya atıldı. Peki ama gerçekten Harry Styles kamera önünde tükürdü mü? Harry Styles neden gündem oldu?

Harry Styles, Chris Pine'e mi tükürdü?

'One Direction' adlı müzik grubuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Harry Styles, farklı alanlarda da iş yapmaya başladı. Oyunculuk da yapan Styles sevgilisi ve filmin yönetmeni Olivia Wilde'ın filminde de yer aldı.

Don't Worry Darling' filminde rol alan 28 yaşındaki Styles; iddiaya göre aynı filmde rol alan aktörün kucağına tükürüyor. Olay sırasında, Styles'ı yanındaki koltuğa otururken alkışlayan Chris Pine; olduğu yerde duruyor, bacağına bakıyor ve gördüğü bir şeye inanamamış gibi bir ifadeye bürünüyor. 42 yaşındaki Pine, cceketini düzeltmekle meşgul olan pop yıldızına bir bakış atıyor; ancak Styles, Pine'ın tepkisini göremiyor.

Olivia Wilde kimdir?

Olivia Jane Wilde, Amerikalı oyuncudur. 2000'li yılların başında oyunculuk hayatı başlayan oyuncu bugüne kadar bazı film ve dizilerde boy göstermiştir. Bunların içinde en bilinenleri The O.C. ve The Black Donnellysdir. Remy "13" Hadley rolü ile House MD televizyon dizisinde oynamıştır.

New York doğumlu Wilde 38 yıl yaşındadır. Otis Sudeikis, Daisy Josephine Sudeikis adında iki çocuğu vardır.