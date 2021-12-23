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31 Aralık vizyona giren filmler | 2021 sonu hangi filmler vizyona girecek?
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31 Aralık vizyona giren filmler | 2021 sonu hangi filmler vizyona girecek?

2021 sonu hangi filmler vizyona girecek? Geçtiğimiz yılı güzel bir aktiviteyle geçirmek isteyenler 31 Aralık vizyondaki filmleri araştırıyor. 24 Aralık'ta vizyona giren Matrix 4'ün ardından yeni filmler için nefesler tutuldu. Peki ama yıl sonunda hangi filmler gösterime girecek? 31 Aralık vizyona giren filmler ve konuları...

1 Saat Önce
2021-12-23 14:51:13
31 Aralık vizyona giren filmler | 2021 sonu hangi filmler vizyona girecek?

2021 sonu hangi filmler vizyona girecek? Geçtiğimiz yılı güzel bir aktiviteyle geçirmek isteyenler 31 Aralık vizyondaki filmleri araştırıyor. 24 Aralık'ta vizyona giren Matrix 4'ün ardından yeni filmler için nefesler tutuldu. Peki ama yıl sonunda hangi filmler gösterime girecek? 31 Aralık vizyona giren filmler ve konuları...

31 Aralık vizyona giren filmler

Box Office Türkiye'nin yayınladığı kılavuza göre 31 Aralık Cuma günü, yıl sonunda vizyona girecek olan filmler aşağıdaki gibi yer alıyor.

Kesişme - İyi Ki Varsın Eren

Dram, Biyografi türünde olan filmin başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Emir Çiçek, Mutlunur Lafçı yer alıyor. Film, Trabzon Maçka'da teröristlerle yapılan çatışma sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Ferhat Gedik'in hikâyesini anlatıyor.

31 aralık filmleri 6

Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde

Macera ve Animasyon türünde olan filmin yönetmenleri Marit Moum Aune, Rasmus A. Sivertsen.

31 aralık filmleri 8

Sword Art Online The Movie - Progressive

Ayako Kawano'nun yönetmeni olduğu anime dizisi Sword Art Online'ın sinema uyarlamalarından biri olan Sword Art Online The Movie - Progressive, 2022'de piyasaya sürülen ve oyunda ölenlerin gerçekte de öldüğü bir online oyunda sıkışıp kalanların hikâyesini anlatmaya devam ediyor.

31 aralık filmleri 5

Son Görev

Filmin oyuncuları arasında Richard Dreyfuss, Mira Sorvino, Pruitt Taylor Vince, D.W. Moffett, Cress Williams yer alıyor.

31 aralık filmleri 4

Kaos Yürüyüşü

Bilim-Kurgu, Aksiyon türünde olan filmin oyuncuları; Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikkelsen, David Oyelowo, Cynthia Erivo. Patrick Ness'in Chaos Walking roman serisinin 2008'de yayımlanan ilk kitabı The Knife of Never Letting Go'dan uyarlanan Chaos Walking, kadınların tamamının öldüğü, erkeklerin ise birbirilerinin düşüncelerini Gürültü (Noise) adı verilen bir şekilde duyup görebildiği distopik bir dünyada, Violet adında gizemli bir genç kadının ortaya çıkmasıyla değişen dengeleri anlatıyor.

31 aralık filmleri 2

Dram Tarih kategorisinde olan filmin oyuncuları Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough, Jamie Demetriou, Sophia Di Martino. The Electrical Life of Louis Wain, kendi ruh hâlinin yansımalarını da taşıyan kedi resimleriyle adından söz ettiren sanatçı Louis Wain'in hikâyesini konu ediniyor.

31 aralık filmleri 3

Ağustos Böceği ve Karınca

Jumper Treasure Hunting, ünlü ağustos böceği ve karınca hikâyesini odağına alıyor.

31 aralık filmleri 1

Seans

Oyuncuları Suki Waterhouse, Madisen Beaty, Inanna Sarkis, Ella-Rae Smith, Stephanie Sy olan filmin konusu;

Seance, bir grup öğrencinin, yatılı okul Fairfield Akademisi'ne yeni gelen Camille ile eğlenmek için yaptıkları ruh çağırma seansı sırasında yaşananları anlatıyor.

Prestijli bir yatılı kız okulu olan Fairfield Akademisi'nde bir gece altı öğrenci, yakın zamanda yatakhanedeki odasında ölü bulunan bir arkadaşlarının ruhunu çağırmaya karar verir. Aslında amaçları, okula yeni gelen Camille'e kötü bir şaka yapmaktır, ancak ruh çağırma seansı sırasında aralarından birinin ölümüyle geceleri çok korkunç bir hal alır. Öğrenciler belki de hiç uyandırmamaları gereken bir şeyi uyandırmıştır.​

31 aralık filmleri

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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