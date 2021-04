2021 Oscar Ödülü kazanan filmler hangileri? 2021 En iyi film oscarını hangi film aldı? En iyi oyuncu oscarını kim aldı?

2021 yılı Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Korona salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yüz yüze yapılan törende kazanan yapımlara ödülleri dağıtıldı. Peki 2021 Oscar Ödülü kazanan filmler hangileri? 2021 En iyi film oscarını hangi film aldı? Oscar ödülüne 6 dalda aday olan Nomadland törene damgasını vuran yapım oldu. Peki En iyi oyuncu oscarını kim aldı? İşte 2021 (93.) oscar ödülü kazanan yapımlar ve en iyi oyuncu ödülünü alana oyuncular...

2021 yılı Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Korona salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yüz yüze yapılan törende kazanan yapımlara ödülleri dağıtıldı. Peki 2021 Oscar Ödülü kazanan filmler hangileri? 2021 En iyi film oscarını hangi film aldı? Oscar ödülüne 6 dalda aday olan Nomadland törene damgasını vuran yapım oldu. Peki En iyi oyuncu oscarını kim aldı? İşte 2021 (93.) oscar ödülü kazanan yapımlar ve en iyi oyuncu ödülünü alana oyuncular...

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi bu yıl 93 kez Osscar ödüllerini dağıttı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bazı tedbirlerin eşliğinde gerçekleşen tören yıldız geçitlerine şahit oldu. Ödül töreninin geleneksel evi Dolby Tiyatrosu ve Union Garı. Resmi olarak bir sunucusu olmayan 2021 Oscar Ödülleri töreninde kırmızı halı geçidinin ardından sinema dünyasının en iyileri açıklandı.

2021 Oscar Ödülü kazanan filmler hangileri?

2021 Oscar ödüllerini kimlerin kazandığı merak edilyiordu. İşte 2021 oscar ödülü kazanan filmler;

Her yıl En İyi Film Ödülü gecenin sonunda açıklanırken, bu yıl daha erken açıklandı. En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu ödülleri, gecenin sonuna saklandı. Ödül törenlerinin favori filmi Nomadland geceden 3 ödülle ayrılırken, David Fincher filmi Mank 4 Oscar ödülünün sahibi oldu. Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu. Frances McDormand, Nomadland'de performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, Anthony Hopkins, The Father filmiyle En İyi Erkek Oyuncu oldu. McDormand üçüncü kez Oscar kazanırken, 83 yaşındaki Hopkins, Kuzuların Sessizliği'nden sonra ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmış oldu. Bu ödül, Hopkins'e en yaşlı oyunculuk Oscar kazanan aktör unvanını da kazandırdı.

2021 En iyi film oscarını hangi film aldı?

2021 Oscar ödüllerine Nomadland yapımı damgasını vurdu. Nomadland Oscar Ödüllerine 6 dalda aday gösterildi. Peki 2021 en iyi film oscarını hangi film aldı? Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı.

En iyi oyuncu oscarını kim aldı?

En iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan oyuncular da belli oldu. En iyi erkek oyuncu oscar ödülünü The Father yapımında Anthony Hopkins aldı. En iyi kadın yuncu rolünü de Nomadland filmi ile Frances McDormand kazandı.

İŞTE 2021 OSCAR ÖDÜLÜNÜ KAZANAN YAPIMLAR VE LİSTESİ;

EN İYİ FİLM

KAZANAN: Nomadland

EN İYİ KADIN OYUNCU

KAZANAN: Frances McDormand - Nomadland

EN İYİ ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Anthony Hopkins - The Father

EN İYİ YÖNETMEN

KAZANAN: Chloé Zhao - Nomadland

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

KAZANAN: Mank - Erik Messerschmidt

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

KAZANAN: Emerald Fennell-Promising Young Woman

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

KAZANAN: Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

KAZANAN: Another Round (Danimarka)

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI

KAZANAN: Ma Rainey's Black Bottom

EN İYİ SES

KAZANAN: Sound of Metal

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

KAZANAN: Ma Rainey's Black Bottom

EN İYİ BELGESEL

KAZANAN: My Octopus Teacher

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

KAZANAN: Tenet

EN İYİ KISA FİLM

KAZANAN: Two Distant Strangers

EN İYİ ANİMASYON FİLM

KAZANAN: Soul

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

KAZANAN: Youn Yuh-jung - Minari

EN İYİ MÜZİK

KAZANAN: Soul

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

KAZANAN: Fight For You - Judas and the Black Messiah

EN İYİ PRODÜKSİYON

KAZANAN: Mank

EN İYİ KURGU

KAZANAN: Sound of Metal

EN İYİ YAPIM TASARIMI

KAZANAN: Mank

JEAN HERSHOL İNSANLIK ÖDÜLÜ

Tyler Perry - Perry Vakfı

OSCAR ÖDÜLLERİ NEDİR?

Akademi Ödülleri veya popüler adıyla Oscar ödülleri, film endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüllerdir. Ödüller, Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından yılda bir kez verilir. Akademi üyelerinin oylarıyla verilen ödüller, sinema dünyasında uluslararası bir başarı göstergesi olarak kabul edilir. Ödül kazananlara verilen heykelciğin resmi adı "Akademi Liyakat Ödülü" (Academy Award of Merit) olmasına rağmen heykelcik çoğu zaman "Oscar" lakabıyla anılır. Heykelcik, art deco üslubunda tasvir edilmiş bir şövalyedir.

1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanan ödüller, yılda bir kez ve çoğunlukla şubat ayında düzenlenen törenle dağıtılır.

Akademi'nin yaklaşık 6.000 sinema profesyonelinden oluşan üye listesi gizli tutulur. Üyelerin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunsa da şartları karşılayan diğer ülke vatandaşları da Akademi'ye üye olabilir.

93. Akademi Ödülleri töreni 9 Şubat 2020'de Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenmiştir.

