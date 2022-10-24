1899 bölümleri ne zaman yayınlanacak? 1899 1. sezon 1. bölüm izle | 1899 konusu ve oyuncuları

1899 bölümleri ne zaman yayınlanacak? “Dark”ın yaratıcılarıyla '1899' yılına giderek Kerberos adlı gemide, görsel bir şölen sunan dizi, tanıtımlarıyla hayran bıraktı. 1899 konusu ve oyuncuları oldukça dikkat çekiciydi. Peki ama 1899 neyi anlatıyor ve Dark ile bağlantısı ne? 1899 1. sezon 1. bölüm izle.

1899 bölümleri ne zaman yayınlanacak? “Dark”ın yaratıcılarıyla "1899" yılına giderek Kerberos adlı gemide, görsel bir şölen sunan dizi, tanıtımlarıyla hayran bıraktı. 1899 konusu ve oyuncuları oldukça dikkat çekiciydi. Peki ama 1899 neyi anlatıyor ve Dark ile bağlantısı ne? 1899 1. sezon 1. bölüm izle.

1899 bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Dark filmiyle kendini duyuran 1899 dizisinin tanıtımları yapıldı. Dizinin ne zaman çıkacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

1899 dizisi oyuncuları

Başrollerini Emily Beecham, Aneurin Barnard ve Andreas Pietschmann'ın paylaştığı 1899 dizisinin oyuncu kadrosu;

Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, José Pimentão, Isabella Wei, Gabby Wong, Yann Gael, Mathilde Ollivier, Jonas Bloquet, Rosalie Craig, Maciej Musiał, Clara Rosager, Lucas Lynggaard Tønnesen, Maria Erwolter, Alexandre Willaume, Tino Mewes, Isaak Dentler, Fflyn Edwards, Anton Lesser gibi isimlerden oluşuyor.

1899 1. sezon 1. bölüm izle

Netflix yapımı dizi 1899'u yine Netflix platformu üzerinden izleyebilirsiniz. Abone olduğunuz takdirde dizinin her bölümüne ücretsiz erişeceksiniz.

1899 konusu

Aksiyon ve macera türleriyle izleyicisine sunulan 1899 dizisinin konusu;

1899'da New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisi gizemli olaylar nedeniyle rotasını değiştirince, şaşkına dönen yolcular akılalmaz bir bilmeceyle karşı karşıya kalır.

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