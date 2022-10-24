1899 Netflix ne zaman çıkacak? 1899 ne anlatıyor, konusu ne? 1899 kaç bölüm?

1899 Netflix ne zaman çıkacak? Aksiyon ve macera türündeki 1899 dizisi, 1.sezon tanıtımlarını yaptı. Dark dizisini yapan ekiple ortaya çıkan 1899 dizisi, merak uyandırdı. Peki ama 1899 ne anlatıyor, konusu ne? 1899 kaç bölüm? İşte detaylar...