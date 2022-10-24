1899 Netflix ne zaman çıkacak? 1899 ne anlatıyor, konusu ne? 1899 kaç bölüm?
1899 Netflix ne zaman çıkacak? Aksiyon ve macera türündeki 1899 dizisi, 1.sezon tanıtımlarını yaptı. Dark dizisini yapan ekiple ortaya çıkan 1899 dizisi, merak uyandırdı. Peki ama 1899 ne anlatıyor, konusu ne? 1899 kaç bölüm? İşte detaylar...
2022-10-24 16:29:02
1899 Netflix ne zaman çıkacak? Aksiyon ve macera türündeki 1899 dizisi, 1.sezon tanıtımlarını yaptı. Dark dizisini yapan ekiple ortaya çıkan 1899 dizisi, merak uyandırdı. Peki ama 1899 ne anlatıyor, konusu ne? 1899 kaç bölüm? İşte detaylar...
1899 ne anlatıyor, konusu ne?
1899'da New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisi gizemli olaylar nedeniyle rotasını değiştirince, şaşkına dönen yolcular akılalmaz bir bilmeceyle karşı karşıya kalır.
1899 oyuncu kadrosu
- Emily Beecham
- Aneurin Barnard
- Andreas Pietschmann
- Miguel Bernardeau
- José Pimentão
- Isabella Wei
- Gabby Wong
- Yann Gael
- Mathilde Ollivier
- Jonas Bloquet
- Rosalie Craig
- Maciej Musiał
- Clara Rosager
- Lucas Lynggaard Tønnesen
- Maria Erwolter
- Alexandre Willaume
- Tino Mewes
- Isaak Dentler
- Fflyn Edwards
- Anton Lesser
1899 Netflix ne zaman çıkacak?
Netflix, 1899 dizisinin tanıtımlarını;
Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı, görsel açıdan çarpıcı bir deniz yolculuğuna hazırlanın. Dünya çapında beğeni toplayan dizi “Dark”ın yaratıcılarıyla "1899" yılına giderek Kerberos adlı gemiye biniyoruz. Kaybolanlar elbet bulunacak.
sözleriyle yayınladı. Dizinin hangitarihte çıkacağı henüz netleşmedi.
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