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Twitter’ın eski patronu Dorsey'den Bitcoin hamlesi

TIMETURK / DİJİTAL PARA / Twitter’ın eski patronu Dorsey'den Bitcoin hamlesi

Twitter’ın eski patronu Dorsey'den Bitcoin hamlesi

Sosyal medya devi Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey, halihazırda sahibi olduğu mobil ödeme şirketi Block’ta uzun süredir üzerinde çalıştıkları Bitcoin madencilik sistemini kurduklarını açıkladı.

1 Saat Önce
2022-01-15 14:01:40
Twitter’ın eski patronu Dorsey'den Bitcoin hamlesi

Twitter'ın eski patronu Jack Dorsey, geçtiğimiz aylarda Twitter'dan istifa ederek kurucusu olduğu Block şirketinin başına geçmişti.

Bitcoin'e verdiği destekle bilinen Dorsey, Twitter üzerinden daha önceden Bitcoin madencilik sistemi ile ilgili bir çalışma yürüttüklerini açıklamıştı.

Jack Dorsey, son Twitter paylaşımında Bitcoin madencilik sistemi kurduklarını resmen duyurdu.

Attığı son tweet'inde Dorsey, “Resmi olarak açık bir Bitcoin madenciliği sistemi kuruyoruz” diyerek uzun süredir üzerinde çalışılan Bitcoin madencilik sisteminin başarı ile tamamlandığını duyurdu.

Dorsey, daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin madenciliğinin büyük şirketlerin tekelinden kurtarmak istediğini ve dünya çapında daha anlaşılır bir sistem kurmayı amaçladığını söylemişti.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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