Prof. Dr. Ceyhan'dan yeni test kararına sert tepki

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Mehmet Ceyhan, aşsızılara yönelik test zorunluluğunun kaldırılması kararının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Kararın bilimsel olmadığını söyleyen Ceyhan, 'Aşılılar da bu işten zarar görecek' dedi.

Aşısızlara PCR test zorunluluğu kaldırıldı. 81 il valiliğine gönderilen yazıda, aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan kişilerle ilgili seyahat ve sosyal etkinlik alanlarındaki genelgenin yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Mehmet Ceyhan kararın açıklanmasının ardından Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, "Demek ki elimizde PCR testi kalmadı. Aylardır söylediğimiz hızlı tanı kitleri de alınamadı. Bu karar kesinlikler bilimsel değil. Omicron yayılsın binlerce kişi ölsün demek" dedi.

"Şu an test yapsak kesinlikle vaka sayısı 200 binin üstüne çıkar ama biz belli ki bu şekilde 60-70 binde tutacağız" diyen Ceyhan, PCR testi konusunda her ülkenin belli kapasitesi olduğunu ve belli koşullarda yapılabildiğini, bunun da bir sınırı olduğunu belirterek, "O yüzden gelişmiş ülkeler hızlı tanı testlerini yaygınlaştırdı" dedi.

Ceyhan'ın açıklamaları şöyle:

PCR testi her ülkenin belli bir kapasitesi var. Test belli laboratuvarlarda çalışır, yeteri kadar uzman lazım. Bunun için gelişmiş ülkelerde hızlı tanı testleri devreye konuldu. Okullarda PCR'ı kaldırdık ama bütün Batı Avrupa ülkelerinde, ABD'de daha önce haftada 1 öğrencilere tarama yapılırken şu anda haftada iki defa yapılıyor. Biz eğer bu kararlarla devam edersek vaka sayısını artmadığını görürüz ama bu gerçek durumu yansıtmayacak.

"AŞILILAR DA BU İŞTEN ZARAR GÖRECEK"

Vatandaşta algı şu oluyor, maske takın deniyor ama bu iş demek ki o kadar da önemli değil algısı oluyor. Vatandaşa bu şekilde aşının önemli olduğunu anlatmak mümkün değil. Bütün aşılıların hayatını tehlikeye atıyorsunuz demektir. İnaktif aşının zaten koruyuculuğu düşük. Aşısızlarla temas edin diyorsunuz. Aşılılar da bu işten zarar görecek.

Omicron evet daha belirtisiz seyrediyor, hafif geçiriyor ama bu hala, insanlar aşı nedeniyle, toplum belli oranda bağışıklık kazandı, bunun için mi hafif yoksa virüsten mi ondan mı bu bile tartışılıyor. Türkiye'nin atladığı çok önemli bir nokta var. Bilim Kurulu'nun yaptığı şey şu, hayatı, iş dünyasını rahatlatıcı tedbirleri, AB şöyle diyor diye alıyoruz ama onların kısıtlayıcı tedbirleri artırma kararlarını almıyoruz. Türkiye, İngiltere ve Rusya'da vaka sayıları 20 binlerin altına indirilmeden Omicron'a yakalanıldı. Biz Omicron'a güvenip serbest bırakırsak Delta da yayılır. Omicron'un ölüm oranları düşük ama ölüm sayıları fazla şu an. Vaka sayıları belli noktayı geçtikten itibaren ABD'de de, Batı Avrupa'da da ölüm sayıları artmaya başlıyor. Öldürmeyen, ağır hastalık yapmayan bir varyant değil bu. Yanlış anlaşılıyor.

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