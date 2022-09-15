Kripto yatırımcıları dikkat! Merge güncellemesinden sonra Ethereum'u bekleyen büyük sıkıntı

Bir grup ETH madencisi, Proof of Stake'e geçmekten memnun değil. Birleşmeyle birlikte bir Ethereum hard fork planlıyorlar.

Ethereum ekosisteminin çoğu, bugün sabah saatlerinde yeni fikir birliği mekanizmasına geçtiğinden, bir grup madenci blok zincirini çatallamayı planlıyor. Eski Proof-of-Work (PoW) zincirine devam etmek istiyorlar ve yeni Proof-of-Stake (PoS) zincirindeki tüm Ethereum'ları, ayrılıkçı blok zincirine taşıyorlar. Grubun Twitter kanalına göre, her şey birleşmeden sadece 24 saat sonra gerçekleşecek. Kesin saati ise sadece bir saat önceden duyurulacaklarını iddia ettiler. Bu, çatallı PoW blok zincirinin, Ethereum birleşmesinden sonra 2.049 blok işlemlerini doğrulamaya başlayacağı anlamına gelir.

Ethereum Hard Fork: Ethereum yatırımcıları için riskli etkileşim

Hileli zinciri kullanmak isteyenler, ilgili risklerin farkında olmalıdır. Çatallı PoW blok zincirinin kendi ETH coine sahip olacağından, bazı kullanıcılar büyük olasılıkla bir fiyat artışı hakkında spekülasyon yapacaktır. Cüzdanınızda daha önce ETH bulundurursanız, yeni paraları hediye olarak alırsınız ve yeniden satabilirsiniz. Birkaç borsa PoW parasına desteklerini zaten açıkladı. Ancak madeni parayı aldıktan hemen sonra satmak istiyorsanız, hangi vergi engelleriyle karşılaşmanız gerektiğini bilmelisiniz. Bir vergi draması bile burada başgösterebilir. Aslında bakıldığında hem yatırımcılar hemde bu eylemi gerçekleştirecek olanlar için gayet riskli bir durum tüm dünyadan yatırımcıları bekliyor.

ETH coine ek olarak, Ethereum blok zincirinde bulunan tüm coinler de bölünmüş sürüme kopyalanabilir. Bunların bölünmüş blok zincirinde değerlerini koruyup korumayacağını tam olarak tahmin etmek henüz mümkün değil. Ancak onları kim satarsa, bir “Replay attack” kurbanı olabilir. Replay saldırısında PoW zincirinin hareketi Ethereum'un PoS zincirine yansır. Bu nedenle, PoS zincirindeki belirli coinleri satarak kaybetme riski bulunmakta.

Bunun nedeni, her ikisinin de zincir kimliği 1'e sahip olması, dolayısıyla teknik olarak aynı olmalarıdır. PoW grubu (henüz) bu bağlamda çatallı blok zincirlerinin kodunu değiştirmedi. “Ethereum Classic”in aksine zincir kimliği 61 ile zaten mevcut durumda. Birleştirmeden sonra bu durum devam ederse, POW coinlerinize dokunmamanız önerilir. Tabii ki, kripto paraların değeri artarsa, bunu gerçekleştirme cazibesi daha da büyüyecektir.

Bu eylemle birlikte Ethereum fiyatı düşer mi?

Birleşmeyi öngören DeFi platformlarındaki bazı tüccarlar, daha da fazla PoW parası almak için ETH ödünç almaya başladı. Bununla birlikte, kripto paralarına dokunmaya değip değmeyeceği ancak önümüzdeki haftalarda netleşecek. Bilinen şey, vadeli işlem piyasalarının PoW coinlerin 40 doların hemen altında fiyatlandırdığı, Ethereum için mevcut token başına yaklaşık 1.600 dolardan henüz çok uzak. Biraz daha yukarı hareket için potansiyel olsa da. Kripto para, takas edilebilir hale gelir gelmez çökebilir...

Mevcut Ethereum, değerini yalnızca fikir birliği mekanizmasından değil, tüm ekosistemde, örneğin DeFi sektöründe bir ödeme aracı olarak kullanılmasından alır. Bununla birlikte, bu alandaki önemli projeler, fork desteğini zaten reddetti ve yalnızca PoS zincirine, özellikle de stablecoin'lere taahhütte bulundu. Bölünmüş zincir, bölünmüş bitcoin blok zinciri "Bitcoin Cash" gibi, bu nedenle hızla bir hayalet kasabaya dönüşebilir. Bu yüzden bu alanda yapacağınız yatırımlara her zamankinden daha da dikkat etmelisiniz.

Timeturk/Cem Arslan