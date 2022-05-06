Fed'in 50 baz puan artırmasının ardından kripto paralar çakıldı. Kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 6,92 kayıpla 1.67 trilyon dolar oldu

Fed'in 50 baz puan artırmasının ardından ABD 10 yıllık tahvillerinin yüzde 3'ü aşması ve enflasyon endişeleriyle küresel riskten kaçış eğilimi yeniden başladı. Bundan payını kripto para piyasası da aldı. Kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 6,92 kayıpla 1.67 trilyon dolar oldu.

Bitcoin yüzde 7.76 değer kaybıyla 36,418.38 dolara inerken, en yükse hacimli ikinci kripto para Ethereum ise yüzde 6 düşüşle 2,745.03 dolara geriledi.

Solana yüzde 15 düşüşle 83.19 dolardan alıcı buluyor. Dogecoin ise yüzde 8,17 düşüşle 0.1287 cente indi.

Son 24 saatte kripto para piyasasında 115 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleşti.

Kaynak: Haber Global