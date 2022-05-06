Rize-Artvin Havalimanı açıldı mı? Rize-Artvin Havalimanı uçak biletleri ne kadar? Rize-Artvin Havalimanından Ankara İstanbul ve İzmir'e bilet fiyatı kaç TL.? Türkiye'nin önemli projelerinden biri daha hizmete girmek üzere. Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olması özelliğine sahip Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, 14 Mayıs'ta yapılacak. Havalimanının bölge ulaşımını rahatlatması bekleniyor. Peki Rize-Artvin Havalimanı uçak biletleri ne kadar? Rize-Artvin Havalimanı İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa uçak bilet fiyatları kaç TL?

Rize-Artvin Havalimanı açıldı mı? Rize-Artvin Havalimanı uçak biletleri ne kadar? Rize-Artvin Havalimanından Ankara İstanbul ve İzmir'e bilet fiyatı kaç TL.? Türkiye'nin önemli projelerinden biri daha hizmete girmek üzere. Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olması özelliğine sahip Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, 14 Mayıs'ta yapılacak. Havalimanının bölge ulaşımını rahatlatması bekleniyor. Peki Rize-Artvin Havalimanı uçak biletleri ne kadar? Rize-Artvin Havalimanı İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa uçak bilet fiyatları kaç TL?

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi nihayet belli oldu. Türkiye'nin önemli projelerinden biri olan Rize-Artvin Havalimanı Karadeniz bölgesinin hava yolu ulaşımını da ciddi oranda rahatlatması bekleniyor.

Rize-Artvin Havalimanı açıldı mı?

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı 14 Mayıs'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla açılış gerçekleşecek. Havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.

Rize-Artvin Havalimanı uçak biletleri ne kadar?

İstanbul'dan Rize Artvin Havalimanı THY uçak bilet fiyatları 600 TL civarında. Vatandaşlar uçak yıolculuğu ile 1 saat 45 dakikada İstanbul'dan Rize Artvin Havalimanı'na ulaşım sağlayabiliyor.

Rize-Artvin Havalimanı'nın yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor. Havalimanının çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesi, yöresel mimariyi yansıtıyor. Havalimanı içinde Türk çayının tanıtımının yapılacağı Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası da yer alacak. Havalimanında toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. Açılış töreninin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na seferler başlayacak.

Rize-Artvin Havalimanı nerede?

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olan Pazar ilçesinde yer alıyor.

Rize-Artvin Havalimanı hakkında

Rize-Artvin Havalimanı (ICAO: LTFO), Türkiye'nin Rize ve Artvin illerine hizmet verecek olan havalimanıdır. Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkenin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olacaktır. Rize'nin Pazar ilçesi sınırları içinde inşa edilen havalimanının tamamlandığında yıllık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanmaktadır.

Havalimanının 8 Eylül 2016'da yapılması planlanan yapım ihalesi projedeki değişiklik nedeniyle iptal edildi. Daha sonra 2 Kasım 2016'da yapılan ihaleyi 1,078 milyar lira teklif veren Cengiz İnşaat-Aga Enerji ortaklığı kazandı. Havalimanının temeli 3 Nisan 2017'de atıldı. Yüksek Planlama Kurulu'ndan kararı çıkan havalimanı için çevresel etki ve değerlendirme (ÇED) raporuna yönelik halk bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Havalimanı inşaatı için zemin sondaj etüdü ve batimetrik harita alımı çalışmaları tamamlandı. Projenin 600 milyon lirası altyapı ve 150 milyon lirası üstyapı harcamaları olmak üzere toplamda 750 milyon liraya mal olması beklenmektedir. Havalimanında test uçuşlarının Nisan 2022'de başlaması planlanmaktadır. .