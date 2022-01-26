DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Burkina Faso'daki darbe Wagner bağlantılı çıktı!
İYİ Partili Ahmet Çelik: CHP ile ittifaka mecbur değiliz
2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS nedir?
Fed saat kaçta toplanıyor? FED parasal genişlemeyi bitiriyor mu? İlk faiz artışı ne zaman?
2022 ALES sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlıyor?
Rusya: ABD'den yazılı cevabı aldık
İngiltere'de flaş PKK kararı! PKK sembolleri suç
Bin 500 akaryakıt istasyonu kapanabilir
Murat Şeker kimdir? THY Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şeker'in hayatı ve biyografisi
Ukrayna sınırında Rus tatbikatı!
Mecit Eş kimdir? THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Mecit Eş nereli?
Ahmet Bolat kimdir? Prof. Ahmet Bolat nereli, kaç yaşında?
Kripto para düzenlemesinde sona gelindi: Vergi alınacak mı?
Karadaği: Suriye'deki kamplarda 15 çocuk donarak öldü
Fenerbahçe Antalya'da kampa başladı

TIMETURK / DİJİTAL PARA / Kripto para düzenlemesinde sona gelindi: Vergi alınacak mı?

Kripto para düzenlemesinde sona gelindi: Vergi alınacak mı?

Kripto para varlıklarına yönelik uzun zamandır üzerinde çalışılan yasal düzenlemede sona yaklaşıldı.

1 Saat Önce
2022-01-26 19:51:49
Kripto para düzenlemesinde sona gelindi: Vergi alınacak mı?

10-12 maddeden oluşması beklenen teklifle kripto ticaret tüm yönleriyle düzenlenecek. Yatırımcının korunmasına ilişkin maddeler de olacak.

Kripto para düzenlemesinde sona gelindi. 10-12 maddeden oluşması planlanan teklifle amaç, Türkiye'de yıllık ticaret hacmi 500 milyar dolara ulaşan kripto varlıkların alım satımının yapıldığı piyasayı düzenlemek.

BORSALARA SERMAYE ŞARTI GETİRİLECEK

Çalışmayla, kripto varlıkların alım satımını organize eden ve "yerel borsalar" olarak tabir edilen firmalara sermaye şartı getiriliyor.

Bu firmaların sermayesinin 1 milyar liranın altında olmaması yönünde görüşlerin olduğu ama yapılan piyasa çalışması sonrası limite ilişkin tam kararın verileceği ifade ediliyor.

Düzenlemeyle bu firmaların, ''finansal kurum'' halini almaları bankalar gibi, oranları, gelirleri ve karlarını şeffaf bir şekilde ortaya koymaları zorunlu olacak.

Türkiye'deki kurallara tabi olmayan, MASAK denetiminin de dışında kalan yurt dışı kaynaklı borsaların Türkiye'de yerleşik sistem altyapısı kurmasına ilişkin maddenin de teklifte yer alması bekleniyor.

KÜÇÜK YATIRIMCI KORUNACAK

Yatırımcının korunması için de bankacılık düzenlemesine benzer bir yapı da öngörülüyor. Firma sorumlu tutulacak, hapis cezası da devreye girebilecek.

Yerel borsalar, kendilerinde bulunan varlığının yüzde 97'sinin koruma altında olduğunu ileri sürseler de kripto varlıkların nasıl saklanacağına dair bir düzenleme de getirilmesi öngörülüyor.

KRİPTO PARADAN VERGİ ALINACAK MI?

Bireysel yatırımcıdan vergi alınmaması görüşü ağır basıyor.

NTV .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş