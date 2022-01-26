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Karadaği: Suriye'deki kamplarda 15 çocuk donarak öldü
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Karadaği: Suriye'deki kamplarda 15 çocuk donarak öldü

Suriye'nin kuzeyinde Esed rejiminin ve Rusya ve İran silahlı unsurlarının saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı kamplarda, şiddetli soğuk sebebiyle zor günler yaşanıyor.

2 Saat Önce
2022-01-26 19:40:48
Karadaği: Suriye'deki kamplarda 15 çocuk donarak öldü

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, bölgede yaşanan felakete ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.

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Karadaği, yaptığı paylaşımda, soğuk hava sebebiyle kamplarda en az 15 çocuğun donarak hayatını kaybettiğini ifade etti.

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suriye-karadagi .

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