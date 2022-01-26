Karadaği: Suriye'deki kamplarda 15 çocuk donarak öldü

Suriye'nin kuzeyinde Esed rejiminin ve Rusya ve İran silahlı unsurlarının saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı kamplarda, şiddetli soğuk sebebiyle zor günler yaşanıyor.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, bölgede yaşanan felakete ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.

Karadaği, yaptığı paylaşımda, soğuk hava sebebiyle kamplarda en az 15 çocuğun donarak hayatını kaybettiğini ifade etti.

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