Chiliz(CHZ) nedir? Chiliz yorumları

Chiliz tam olarak nedir? Ne işe yarar? Chiliz madenciliği yapmak mümkün müdür

Son zamanlarda pek çok kişi yatırıma önem vermekte ve paralarını yatırım yaparak değerlendirmek istemektedir. Altın, araba, arsa, gümüş, hisse senedi gibi pek çok farklı yatırım kolları mevcut olsa da günümüzde en çok tercih edilen yatırım aracı kripto paradır. Son on yıl içinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan kripto paralar block-chain teknolojisinden oluşmaktadır. Bu kripto paralar içinde hiç kuşkusuz ki en önemlisi bitcoin olmakla birlikte son zamanlarda hızlı bir şekilde büyük takımlar vasıtası ile adından sıkça söz ettiren Chiliz de piyasada önemli bir yere sahiptir. Peki Chiliz tam olarak nedir? Ne işe yarar? Chiliz madenciliği yapmak mümkün müdür?

Pek çok futbol sever yatırımcı artık Chiliz coin sayesinde sevdiği takımları desteklerken diğer bir taraftan da yatırım yapabilecek konuma gelmiştir. Chiliz coin ile birlikte futbol severler sevdiği takım ile etkileşim içine girerken takımlarına güvenerek onlar ile birlikte gelecek adına yatırım yapar hale gelmiştir.

Chiliz(CHZ) nedir?

İlk defa 2018 yılında Socios.com tarafından piyasaya sürülen Chiliz (CHZ) coin ERC-20 token'ı olup Ethereum ağı üzerine kurulmuş bir kripto paradır. Blok zinciri tabanlı araçlara sahip olan bu coin kullanıcılarının eğlence ve spor kuruluşları ile onlarının izleyicileri arasında etkileşim kurmalarını, onlardan para kazanmalarını sağlamaktadır. Bu sayede taraftarların coin kullanımı ile takımda alınan kararlarda söz hakkı olması amaçlanmakta ve taraftar ile takım arasında etkileşim de artmaktadır. E-spor ve spor kulüpleri ile taraftarları arasında bağlantı kurmayı hedefleyen Chiliz (CHZ) en iyi oyuncunun kim seçileceği, kulübe ait ürün ve forma tasarımı gibi pek çok konuda taraftarların söz sahibi olmasını da sağlamaya çalışmaktadır. Chiliz coin (CHZ) özellikle son dönemlerde ciddi bir ivme kaydederek değeri katlanan bu coin bugüne kadar görmediği bir taleple karşılaşmıştır. Bunun altında yatan nedenlerden biri Bitcoin'in değerinin artmasıdır. Bitcoinde yaşanan artış diğer kripto para birimlerinde de hareketlenmelere neden olmuştur. Chiliz (CHZ) coin ile kullanıcılar, Chiliz (CHZ) aracılığıyla piyasaya sürülen taraftar tokenleri ile taraftarın takımında söz sahibi olabilmelerini sağlamasının yanında, spor kulüplerinin lisanslı ürünlerini bu taraftar token ile alabilmelerini de sağlamaktadır. Bu da takımlar ile taraflar arasında etkileşimi arttırken ekonomik olarak da bir değer sağlamaktadır.

Chiliz (CHZ) Madenciliği Nasıl Yapılır?

Chiliz (CHZ) coin ile madencilik yapılması günümüz şarları için söz konusu değildir. Chiliz (CHZ) kripto para birimleri şirket tarafından direkt olarak arz edilmektedir. Toplam CHZ arzı 8.888.888.888 CHZ olacaktır. Bu arzın büyük bir çoğunluğu şu anda piyasada işlem görmektedir. Bu nedenle de madenciliği yapılmamaktadır.

Chiliz (CHZ) Avantajları Nelerdir?

Spor takımları ve ilgili kuruluşlar ile taraftarlar arasında bir değişim aracı olarak kullanılabilen Chiliz coin (CHZ) taraftar jetonlarının oluşturulmasına da imkan vermektedir. Bu sistem sayesinde spor kulüpleri kendi taraftarlarına hem söz hakkı olmalarını hem de taraftarların lisanslı ürünlerde ödeme yöntemi olarak kullanabilmelerini sağlarken ekonomik olarak da büyük kar elde edebilceklerdir. Chiliz (CHZ), özellikle devasa futbol kulüpleri ile yapmış olduğu anlaşmalar adının duyulmasına vesile olmuştur. Türkiye'de de önemli futbol kulüpleri ile başlattığı anlaşmalar yatırımcıları Chiliz (CHZ) yatırımına yöneltmiştir. Ayrıca belirli sayıda üretilmesi ve üretilen Chiliz miktarının çoğunun piyasada şu an mevcut olduğunu düşünecek olursak. Tüm bu gibi gelişmeler dikkate alındığında Chiliz (CHZ) coinin ilerleyen yıllarda uzun vade içine daha fazla değer kazanması beklenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.