Bandırmaspor - İstanbulspor maçı canlı yayın!
TFF 1.Lig'in 19.haftasında Bandırmaspor kendi saha ve seyircisi önünde İstanbulspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2021-12-25 10:55:19
TFF 1.Lig'in 19.haftasında Bandırmaspor kendi saha ve seyircisi önünde İstanbulspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Bandırmaspor - İstanbulspor maçı bugün 13:30'da başlarken mücadeleyi Davut Dakul Çelik yönetecek.
Bandırmaspor - İstanbulspor maçı hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Bandırmaspor - İstanbulspor maçı TRT AVAZ'dan canlı olarak yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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