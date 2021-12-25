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Bandırmaspor - İstanbulspor maçı canlı yayın!

TFF 1.Lig'in 19.haftasında Bandırmaspor kendi saha ve seyircisi önünde İstanbulspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

46 Dakika Önce
2021-12-25 10:55:19
Bandırmaspor - İstanbulspor maçı canlı yayın!

TFF 1.Lig'in 19.haftasında Bandırmaspor kendi saha ve seyircisi önünde İstanbulspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bandırmaspor - İstanbulspor maçı bugün 13:30'da başlarken mücadeleyi Davut Dakul Çelik yönetecek.

Bandırmaspor - İstanbulspor maçı hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Bandırmaspor - İstanbulspor maçı TRT AVAZ'dan canlı olarak yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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