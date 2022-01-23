Bitcoin ve kripto paralarda büyük kayıp

Kasım ayındaki 69 bin dolarlık zirvesinden yüzde 50’den fazla kayıp yaşayan Bitcoin 34 bin doları gördü. En büyük altcoin Ethereum ise yüzde 15 değer kaybetti ve kripto para piyasasında toplam 1 trilyon dolardan fazla kayıp yaşandı.

Kasım ayında 69 bin doları görerek tüm zamanların zirvesine çıkan Bitcoin sert çakıldı. Tarihi zirveden yüzde 50 uzakta olan Bitcoin altcoin'leri de kırmızıya çevirdi. Türkiye'de de büyük bir yatırımcı kitlesine sahip kripto para için, "Bitcoin neden düştü, ne zaman yükselecek?" soruları araştırılırken uzmanlardan kritik uyarı geldi.

Kripto para analisti Benjamin Cowen Bitcoin fiyatı yükseliş tarihi için önemli açıklamalarda bulundu. İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri...

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) Kasım ayında gördüğü 69 bin dolarlık zirvesinden bu yana yüzde 50'den fazla düşüş yaşadı 34 bin dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin'in zirvesinden düşmesiyle piyasa değerinde 600 milyar dolardan fazla düşüş meydana geldi ve toplam kripto pazarında 1 trilyon dolardan fazla kayıp yaşandı. İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para olan Ethereum da yüzde 15 düşüşle 2 bin 416 dolara indi.

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR

Rusya, İngiltere, Singapur ve İspanya'dan düzenleyiciler, bu bölgelerde büyümek isteyen kripto şirketlerini baltalayabilecek müdahaleler açıkladı.

ABD para politikasını sıkılaştırmak için faiz artışına gitmeye gün sayarken, analistler 25 Ocak'taki Fed toplantısı öncesinde Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto para fiyatlamasındaki düşüşün Nasdaq ve S&P 500 vadelilerinin düşüşüne paralel gerçekleştiğini belirtiyor.

Nasdaq bu hafta yüzde 7,6 gerilerken, S&P 500 ise üst üste üçüncü hafta aşağı yönlü hareket ederek yüzde 5,7 aşağıda.

Diğer yandan Biden yönetimi önümüzdeki ay dijital varlıklar için strateji planı oluşturmaya hazırlanması da piyasalarda ‘risk algısı' oluşturdu. Tüm bu gelişmelerle Bitcoin dolar bazındaki en büyük ikinci düşüşünü yaşadı.

BITCOIN İÇİN YÜKSELİŞ TARİHİ

Kripto para analisti Benjamin Cowen, yüksek hacimli çöküş olaylarının tarihsel olarak bir destek seviyesinin bulunduğunu ve Bitcoin'in yukarı yönlü hareket edebileceğine işaret ettiğini söyledi.

Analist, Aralık 2018, Mart 2020 ve 2021 Mayıs'ında gerçekleşen çöküş olaylarını işaret etti.

Analist, “Bu noktada benim felsefem ve ilk çeyreğin tamamı boyunca böyleydi, ilk çeyreğin düşüş trendinde olacağına inanıyorum. Aksi kanıtlanana kadar ayı trendinin devam edeceğini varsaymalısınız. 2022'nin tamamının ayı trendinde olacağını düşünmüyorum. Bence ilk çeyrek kırmızı olacak ve belki ikinci çeyrek de kırmızı olacak. Ancak yılın ilerleyen zamanlarında işlerin tersine döneceğini düşünüyorum” şeklinde değerlendirmede bulundu.

KURUMSAL YATIRIMCILAR İÇİN FIRSAT DOĞDU

MicroStrategy CEO'su ve 17 binden fazla BTC'ye sahip Bitcoin balinası Michael Saylor ise yaşanan düşüşün kurumsal yatırımcılar için harika bir giriş noktası olduğunu ifade ederek, “Bitcoin'in 2021'de yükselişini izlediler. Ve her yıl yüzde 400 artsaydı insanlar Bitcoin'e yatırım yapmaktan korkarlardı. Ama zirve seviyesinden yüzde 40 aşağıdaysa ve güçleniyorsa çok saygın yatırımcılar tarafından benimsendiğini görüyorlar. Düzenleyiciler tarafından benimseniyor, senatörler ve kongre üyeleri, kamu yatırımcıları ve kamu şirketleri tarafından sahipleniliyor. Buna iyi bir giriş noktası olarak bakıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: mynet.com .