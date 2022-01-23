Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City uçuşa geçti

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılan Hull City, Acun Ilıcalı'nın takımı resmen satın aldığının açıklanmasının ardından üst üste 2. galibiyetini aldı.

Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Premier Lig'in en büyük adaylarından olan Bournemouth'u 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geçen hafta Blackburn Rovers'ı 1-0 mağlup ederken bu hafta da ligin güçlü takımı Bournemouth'u yendi.

Premier Lig'in en büyük adaylarından olan Bournemouth'u Ryan Longman'ın 77. dakikada attığı golle 1-0 yenen Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından 2'de 2 yaptı.

Bu sonuçla 29 puana yükselen Hull City, 19. sırada yer aldı. Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren Bournemouth ise 49 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

Hull City, Acun Ilıcalı öncesi, çıktığı son 5 maçta galibiyet alamamıştı.

Türk bayrağı ile deplasmana gittiler

Öte yandan dün Championship'te Bournemouth ile karşılaşan Hull City taraftarı deplasmana giderken yanlarına Türk bayrakları almayı ihmal etmedi. Türk bayrakları ile poz veren Hull City taraftarı takımlarının Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasını sevinçle karşıladılar.

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