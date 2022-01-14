Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay ve Anıtkabir komutanı görevden alındı! Bülent Ersoy'un anıtkabir ziyaretindeki, tekerlekli sandalye fotoğrafı çok konuşuldu. Bir subayın Ersoy'a şemsiye tutarak eşlik etmesi büyük bir infial yarattı. Bir kesim bu durumu sorun olarak görmezken, diğer bir kesim ise bu olayın askeri rütbe taşıyan kişiler için kabul edilemez olduğunu savundu. Şemsiye tutan subay ile Anıtkabir Komutanı Albay Hakan Osman Sert son dakika haberi...

Bülent Ersoy'un anıtkabir ziyaretindeki, tekerlekli sandalye fotoğrafı çok konuşuldu. Bir subayın Ersoy'a şemsiye tutarak eşlik etmesi büyük bir infial yarattı. Bir kesim bu durumu sorun olarak görmezken, diğer bir kesim ise bu olayın askeri rütbe taşıyan kişiler için kabul edilemez olduğunu savundu. Şemsiye tutan subay ile Anıtkabir Komutanı Albay Hakan Osman Sert son dakika haberi...

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay ve Anıtkabir komutanı görevden alındı!

Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Bugün ise alınan karara göre; şemsiyeyle eşlik eden subay, Anıtkabir komutanı ve takım komutanının görevinden alındığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı soruşturma hakkında; "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" açıklamasında bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.