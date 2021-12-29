Alışverişte kripto para ile ödeme talebi arttı

Türkiye’de kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasının yasal mevzuata uymamasına rağmen, tüketicilerin bu yöndeki talebi çok sayıda sektörde hissediliyor

Kripto Para Yönetmeliği ile kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasının yasaklanmasına rağmen tüketicilerin bu yöndeki taleplerinin sürdüğünü söyleyen Göztepe Nakliyat CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, “Tüketicileri mevzuat gereği kripto para ile tahsilat yapamayacağımıza dair bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ancak yine de bu yöndeki talepler her geçen gün artıyor” dedi.

Dünyada 3 trilyon doları aşan kripto para piyasası Türkiye'de hareketliliğini koruyor. Türk yatırımcıların sayısının da 4 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasının yasal mevzuata uymamasına rağmen, tüketicilerin bu yöndeki talebi çok sayıda sektörde hissediliyor. Dünyada farklı ülkelerde alışverişte de kullanılabilen kripto paralar, Türkiye'de sadece yatırım aracı olarak değerlendirilebiliyor. Merkez Bankası tarafından nisan ayında yayınlanan Kripto Para Yönetmeliği ile kripto paraların alışverişte kullanılmasının yasaklandığını hatırlatan Göztepe Nakliyat ve Depolama CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, “Tüketicilerimizden kripto para ile özellikle bitcoin ve ethereum ile ödeme talebi alıyoruz. Biz sadece Türk lirası kabul ettiğimizi söylememize rağmen kripto para ile ödeme yapmak isteyen müşterilerimizden biri bize içinde bir yıllık ödemenin olduğu soğuk cüzdanını gönderdi. Bu teklifini kibarca reddedip cüzdanı kendisine iade ettik ve banka aracılığı ile TL ile ödeme talep ettik. Yönetmelik, çok net bir şekilde kripto paraların faaliyet alanını yatırım ölçeğinde sınırlıyor. Ödemelerde doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılması yasakken tüketicilerimizden hala bu yönde talep almamız, bu konuda hala bir kafa karışıklığı yaşandığına işaret ediyor” dedi.

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Tüketicilere ve şirketlere verdikleri hizmet kapsamında kredi kartı ve nakit ödeme seçeneği sunduklarına değinen Gümüşoğlu, “Bu zamana kadar faaliyetlerimizde ödeme aracı olarak kripto paraları kullanmadık. Bu konuda ilgili yasal mevzuatlar oluşmadığı sürece kripto paraları ödeme yöntemlerimiz arasına dahil etmeyeceğiz. Bu yöndeki talepleri Kripto Para Yönetmeliğini gerekçe göstererek reddediyoruz. Bitcoin, Solana, Ethereum gibi kripto paralar ve altcoinler değişken ve dalgalı bir seyir izlediği için nakliye sektöründe kullanmaya şu an için elverişli değil. Hükümet tarafından bankaların desteklediği USDT gibi sabit coinlerle ödeme yapma imkânı sunan bir altyapı kurulursa, biz de bu yöndeki talepleri karşılamak için gerekli değişimi yaparız. Biz yeniliklere geçişler konusunda hep öncü olduk. Vizyonumuz ve altyapımız sayesinde böyle biri duruma şimdiden hazırız” dedi.

TÜKETİCİLERE FARKINDALIK KAZANDIRIYOR

40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir şirket olarak tüketici memnuniyetini öncelikli olarak benimsediklerini belirten Ulaş Gümüşoğlu, “Uluslararası standartlarda verdiğimiz hizmet, tüketici memnuniyetini de beraberinde getiriyor. Tüketicilerimizi doğru bilgilendirmeyi bu memnuniyeti daha ileri seviyelere taşıyabilmenin bir parçası olarak görüyoruz. Bu nedenle kripto para ile ödeme yapmak isteyen tüketicilerimizi ilgili yönetmelik hakkında bilgilendiriyoruz. Böylece onların bu yönde farkındalık kazanmalarını destekliyoruz” diye konuştu.

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Dövizdeki yükselişle tüketicilerin giderek artan endişelerinin nakliye sektöründe de hissedildiğini belirten Gümüşoğlu, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Özellikle yurt dışından arayan müşterilerimiz, dövizdeki yükseliş nedeniyle nakliye ücretlerinin artıp artmayacağını soruyor. Biz her zaman milli paramız TL ile faaliyetlerimizi sürdürdük. Dövizdeki artışları fiyatlarımıza yansıtmadık. Dolar 18 sınırına geldiğinde maliyetlerimizin artmasına rağmen kiralarımızda ve hizmetlerimizde fiyat artışına gitmedik. Nakliye sektöründe yerli ve milli ideolojilerle faaliyetlerini sürdüren bir şirket olarak, müşterilerimizin bu endişelerden sıyrılması en büyük temennimiz. Ürün ve hizmetlerimizin ulaşılabilirliğini korumak için, gerekirse kendimizden ödün vermeye hazırız. Bu zamana kadar hizmetlerimizin devamlılığını, fiyatlarımızın makul oranlarını, en önemlisi müşterilerimizin bize duyduğu güveni koruduk. Her türlü koşulda bu duruşumuzu sürdüreceğiz.” DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.