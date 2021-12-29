DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
HDP’li Buldan hakkında soruşturma
Myanmar: Gitmek mi zor kalmak mı?
Mermer cilası ne işe yarar? Sıvı mermer cilası evde yapılabilir mi?
'Gurbetçilerden TL akını…'
Oklahoma neden esrarın merkezi oldu?
Erdoğan’dan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ açıklaması
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe uygulaması geri getirildi
Kuveyt Türk'ten iki yeni katılım hesabı
Aydın'da okullar tatil mi? Aydın Valiliği okul açıklaması
Bakan Nebati: ‘Dolar alın diyene dava açın’
Canikli: 'Örtülü faiz' değil, açık bir 'sigorta' işlemi
Alışverişte kripto para ile ödeme talebi arttı
Su diye mermer cilası içen Özge öldü
İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi yıktı
Emeklilere zam formülleri

TIMETURK / GÜNDEM / Su diye mermer cilası içen Özge öldü

Su diye mermer cilası içen Özge öldü

İzmir'in Selçuk ilçesinde çalıştığı otelde, su sandığı pet şişe içerisindeki mermer cilasını içtiği öne sürülen Özge Çivici (31), yaşamını yitirdi. Çivici, bugün öğlende gözyaşları arasında toprağa verildi.

2 Saat Önce
2021-12-29 21:19:47
Su diye mermer cilası içen Özge öldü

Olay, 27 Aralık akşamı, Selçuk ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Otelin halkla ilişkiler biriminde çalışan Özde Çivici, iş yerinde düzenlenen yılbaşı eğlencesinin tanıtım broşürlerini dağıtıp, odasına geldi. Burada, pet su şişesi içerisindeki şeffaf sıvıyı su sanarak içen Çivici, bir süre sonra fenalaştı. Otel personelinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Çivici, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çivici'nin ölüm haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğuldu.

İÇİNDE SU VE MERMER CİLASI OLAN PET ŞİŞELER YAN YANAYMIŞ

Organlarının büyük hasar gördüğü belirtilen Özge Çivici'nin içtiği sıvının, mermer cilası olduğu iddia edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otelde yaptığı incelemede içerisinde su ve mermer cilası bulunan pet şişelerin yan yana olduğunu belirlediği bildirildi.

Özge Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu kaydedildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

291220211547329959236

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Özge Çivici'nin cenazesi, ilçedeki Tahsinağa Camii'ne getirildi. Çivici, burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Selçuk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çivici'nin acılı babası Adnan Çivici, "Acımız var. Hepimiz mahvolduk. Bu konuyla ilgili dile getirmek istediğim bir şey yok" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş