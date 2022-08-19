'Devletinizle, liderinizle, Sayın Cumhurbaşkanımızla övünün, gurur duyun ve her yerde göğsünüzü gere gere anlatın'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,İstanbul’da gençlerle bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu ilçesinde gençlerle buluştu. Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada”Zeytinburnu'nun göbeğinde, eski binalar vardı, lojmanlar vardı. Burada 1 metrekare yeşil alan yoktu. Bugün burada Bu konutların kaldırılıp yerine Zeytinburnu'ya, buradaki gençlerimize, kardeşlerimize yakışacak bir millet bahçesini yapacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun bugün bu sözü tutuyoruz.İnşallah, 2 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de millet bahçemizi İstanbul'umuza, Zeytinburnu'ya armağan edeceğiz. Bütün amacımız, hedefimiz, hayalimiz, sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bizim rüyamızsınız.” dedi.

İstanbul'a 18 milyon metrekare büyüklüğünde 46 millet bahçesi

Bakan Kurum, İstanbul'a 18 milyon metrekare büyüklüğünde 46 millet bahçesi yaptıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada gençlerimiz, sizler ailelerinizle birlikte hoş vakit geçireceksiniz. Bu yeşil alanlar, doğa ile iç içe aslında hem tabiatı öğreneceğimiz hem de iklim değişikliği ile mücadele edeceğimiz bir alan vazifesi görüyor. Aynı zamanda deprem şehriyiz. Bundan 23 yıl önce 17 Ağustos'ta 18 bin 400 canımızı kaybettik. Hemen 72 gün sonra da Düzce depremi oldu. 710 canımız gitti; evladımız, ciğerimiz gitti. Ocaklara ateş düştü. Biz her depremde, selde, heyelan da birbirimize destek olduk. 81 il kardeşiz. Biriz, beraberiz ve hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yiz.”

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için de, “Burası da tüm gençlerimizin gideceği, vakit geçireceği bir alan ve İstanbul'un göbeğinde içinde her türlü vakit geçireceğiniz, deney yapacağınız, robotik çalışmalar yapacağınız, Ar-ge merkezleri ile kütüphanesiyle kıraathanesi ile çok model ve inşallah çok güzel bir millet bahçesi olacak.” ifadelerini kulandı.

Kararlılıkla büyük ve güçlü Türkiye'yi yine sizlerle birlikte inşa edeceğiz

Kararlılıkla büyük ve güçlü Türkiye'yi gençlerle birlikte inşa edeceklerini vurgulan Bakan Murat Kurum, “Bizler sizler için onurumuz ve geleceğimiz için hep daha iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. İşte yeşil alanlarımız üniversitelerimiz, spor sahalarımız, kütüphanelerimiz, kıraathanelerimiz emin olun arkadaşlar bunların hepsi bulunduğumuz ilde ilçede her türlü ihtiyacınızı bulunduğumuz ülkede giderebilin diye yapıyoruz. Ve bu manada da bunların sayısını ve miktarını artırarak aslında şehirlerimizin yaşam kalitesini hep birlikte yükselteceğiz. Konutlarımızı dönüştüreceğiz. İnanın burada deprem anılarıyla alakalı kentsel dönüşüm bu manada gerçekten önemli.” dedi.

19 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ileEsenler'de, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabını, 2030 anahtarımızı teslim edeceğiz

Açıklamasında kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Bakan Kurum, “Burada hepimize düşen seferberlik ruhu içerisinde binalarımızı dönüştürmektir. Ve bu manada da önemli bir irade ortaya koyduk. 17 Ağustos'un bu yıl dönümünde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle Esenler'deTürkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında 2030 anahtarımızı teslim edeceğiz. Ve biz istiyoruz ki hiçbir ocağımıza ateş düşmesin.” şeklinde konuştu.

Devletinizle, liderinizle, Sayın Cumhurbaşkanımızla övünün, gurur duyun ve her yerde göğsünüzü gere gere anlatın

Bakan Murat Kurum, “Bu devlet öyle büyük bir devlet, öyle güçlü bir devlet ki her afette, selde, heyelanda, yangında vatandaşını hiçbir zaman açta açıkta bırakmadı.” diyerek gençlere şöyle seslendi:

“Devletinizle, liderinizle, Sayın Cumhurbaşkanımızla övünün, gurur duyun ve her yerde göğsünüzü gere gere anlatın. Sizler bizden aldığınız bayrağı çok daha ilerilere taşıyacaksınız, çok daha yukarılara taşıyacaksınız ve güçlü Türkiye'nin inşasını hep birlikte, buradaki gençlerimizle birlikte yapacağız. Biz buna yürekten inanıyoruz, gönülden inanıyoruz ki sizler bizim yaptıklarımızın üstüne; taş üstüne taş koyarak, eser üzerine eser üreterek daha iyisini, daha güzelini yapacaksınız. Bizler de ağabeyleriniz olarak sizlerle gurur duyacağız. Aynı şimdi duyduğumuz gibi.”

Kentsel dönüşüm sürecinde 2035 yılına kadar inşallah dönüşüme girmemiş hiçbir konutumuz kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasını “Kentsel dönüşüm sürecinde 2035 yılına kadar inşallah dönüşüme girmemiş hiçbir konutumuz kalmayacak. Bu konutların bir kısmını sizler dönüştüreceksiniz. Yeşil alanlarımızı artıracaksınız. İşte iklim değişiyor. İklim değişikliğinin etkilerini hep birlikte hissediyoruz. Seller, kuraklık, heyelan, afetlerin sayısı, şiddeti, sıklığı her geçen gün artıyor.” diyerek noktaladı.