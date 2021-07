Venüs'te hava durumu

Güneş ışığının olmaması görüntülemeyi zorlaştırdığından, Venüs'ün geceleri hava durumu hakkında çok az şey biliniyor.

Araştırmacılar, en yakın komşumuzun gece havasının ilk ayrıntılarını ortaya çıkarmak için Venüs yörünge aracı Akatsuki'deki kızılötesi sensörleri kullanmanın bir yolunu buldular. Araştırmada, Mars ve gaz kütleler dahil olmak üzere diğer gezegenleri incelemek için kullanılabilir. Ayrıca, bu yöntemle sağlanan Venüs'teki hava durumu çalışması, araştırmacıların Dünya'nın hava sistemlerini destekleyen mekanizmalar hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlayabilir.

Dünya ve Venüs pek çok ortak noktayı paylaşıyor. Boyutları ve kütleleri benzerdir. Her ikisi de yaşanabilir bölge olarak bilinen aynı yörünge bölgesindedir, her ikisinin de katı bir yüzeyi vardır ve her ikisinin de hava koşullarına maruz kalan dar bir atmosferi vardır. Bu nedenle, Venüs'teki havanın incelenmesi, araştırmacılara Dünya'daki hava durumunu daha iyi anlama arayışlarında gerçekten yardımcı olabilir. Bunu yapmak için, araştırmacıların, kızılötesi ışınların belirli dalga boylarında gece ve gündüz Venüs'teki bulut hareketini gözlemlemesi gerekiyor. Ancak, şimdiye kadar sadece gün ışığına bakan taraftaki hava durumuna kolayca erişilebildi. Daha önce gece havasının bazı sınırlı kızılötesi gözlemleri mümkündü, ancak bunlar Venüs'teki genel hava durumunun net bir resmini çizemeyecek kadar sınırlıydı.

2010 yılında başlatılan Venus Climate Orbiter Akatsuki, başka bir gezegenin yörüngesindeki ilk Japon sondası olarak kaydedildi. Görevi, çeşitli yerleşik enstrümanlar kullanarak Venüs'ü ve hava sistemini gözlemlemekti. Akatsuki, güneş ışığından kaynaklanan aydınlatmaya dayanmayan bir kızılötesi görüntüleyici taşıyordu. Bununla birlikte, bu bile Venüs'ün gece tarafındaki ayrıntıları doğrudan çözemedi, ancak araştırmacılara olayları dolaylı olarak görmeleri için ihtiyaç duydukları verileri sağladı.

Tokyo Üniversitesi Sınır Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Takeshi Imamura, "Doğrudan görüntülerdeki küçük ölçekli bulut desenleri soluk ve genellikle arka plan gürültüsünden ayırt edilemez. Ayrıntıları görmek için gürültüyü bastırmamız gerekiyordu. Astronomi ve gezegen biliminde, benzer görüntüler yığınındaki gerçek özellikler gürültüyü hızla gizlediğinden, bunu yapmak için görüntüleri birleştirmek yaygındır. Bununla birlikte, Venüs'ün tüm hava sistemi çok hızlı döndüğü için özel bir durumdur, bu nedenle çalışma için ilginç oluşumları vurgulamak için süper dönüş olarak bilinen bu hareketi telafi etmek zorunda kaldık. Yüksek lisans öğrencisi Kiichi Fukuya, bu zorluğun üstesinden gelmek için bir teknik geliştirdi. Süper rotasyon, çok şükür ki, burada Dünya'ya inmediğimiz önemli bir meteorolojik fenomendir. Gezegenin ekvatoru etrafındaki tüm hava sisteminin vahşi doğu-batı dolaşımıdır ve evde yaşayabileceğimiz aşırı rüzgârları gölgede bırakır” diye konuştu.

Imamura ve ekibi, bu süper dönüşü sürdüren mekanizmaları araştırıyor ve geceleri Venüs havasının özelliklerinin bunu açıklamaya yardımcı olabileceğine inanıyor.

Imamura, “Meridyen sirkülasyonu olarak bilinen kuzey-güney rüzgârlarını nihayet geceleri gözlemleyebiliyoruz. Şaşırtıcı olan, bunların gündüz meslektaşlarının tersi yönde çalışmasıdır. Böyle dramatik bir değişiklik, önemli sonuçlar olmadan gerçekleşemez. Bu gözlem, Venüs hava durumu ve muhtemelen Dünya hava durumu hakkında uzun süredir cevaplanmamış bazı soruları umarız çözecek olan Venüs hava sisteminin daha doğru modellerini oluşturmamıza yardımcı olabilir” dedi.

ABD uzay ajansı NASA, yakın zamanda DaVinci+ ve Veritas adlı sondalarla Venüs'ü keşfetmek için iki yeni görev olacağını duyurdu ve Avrupa Uzay Ajansı da EnVision adlı yeni bir Venüs görevini duyurdu. Akatsuki'nin gözlem kapasitesiyle birleşen Imamura ve ekibi, yakında Venüs iklimini sadece mevcut haliyle değil, jeolojik tarihi boyunca da keşfedebileceklerini umuyorlar.

Kaynak: Tokyo Üniversitesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.