Nobel ödüllü Alman Profesör Nüsslein-Volhard modern dünyanın ezberini bozdu!

Nobel ödüllü Alman biyolog Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard: İnterseksüalite, örneğin kromozom setinde çok nadir görülen sapmalardan kaynaklanır. Ama interseksler de her iki cinsiyetin özelliklerini taşırlar, üçüncü bir cinsiyet değillerdir. Çok 'dişil' erkekler ve çok 'erkeksi' kadınlar vardır, bunlar sadece kültürel faktörlerle değil, aynı zamanda başka şeylerin yanı sıra farklı hormon seviyeleriyle de ilgilidir. 14 yaşında, birçok kız ergenlik döneminde mutsuzdur. Bunu kendim de biliyorum, ben de 14 yaşında mutsuzdum ve erkek olmayı tercih ettim. Biyolojik temel kesinlikle değiştirilemez.Transseksüellerin ayrımcılığa uğramaması gerektiği çok açık. İnsanlara kötü davranıldığında, bu kötüdür. Ancak fikirlerini gerçekler olarak herkese empoze edemezler.

ÇEVİRİ ­­­|­TIMETURK

Nobel ödüllü Alman biyoloji profesörü Christiane Nüsslein-Volhard, modern bilim ve Hollywood ideolojisinin ezberini bozdu. Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard, Emma dergisine verdiği mülakatta sadece iki cinsiyetin olduğunu, üçüncü cinsiyetin olduğuna yönelik iddiaların saçma olduğunu söyledi.

Emma'dan Chantal Lois tarafından Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard ile Almanca olarak gerçekleştirilen röportajı yayımlıyoruz:

X ve Y kromozomu var

Federal hükümetin kuir komiseri Prof. Nüsslein-Volhard, SvenLehmann'ın iddiasına göre: İki cinsiyet olduğuna inanmak bilim dışıdır. Birçok cinsiyet var.

Bu bilim dışı! Belki de Herr Lehmann temel biyoloji dersini kaçırmıştır.

O zaman bu konuyu ele alalım.

Ah hayatım. Pekala, tüm memelilerin iki cinsiyeti vardır ve insan bir memelidir. Yumurtaları üreten bir cinsiyet var, iki X kromozomu var. Buna dişi denir. Bir de spermi yapan, bir X ve bir Y kromozomuna sahip olan diğeri var. Buna erkek denir. Ve bir yumurta bir spermle birleştiğinde yeni bir varlık doğar.

İnterseksler bile üçüncü bir cinsiyet değildir!

Hayvanlar dünyasından örnekler her zaman popülerdir, birçok cinsiyetin varlığını kanıtlama amaçlıdır. Peki ya salyangozlar mesela?

Bunlar hermafrodit. Her ikisine de sahiptirler: sperm ve yumurta hücreleri. Böylece kendinizi gübreleyebilirsiniz. Ancak genellikle başka bir salyangozla çiftleşirler. Çünkü kendisi ile çiftleşirken, yavrular kesinlikle eşit mirastır. Bununla birlikte, iki farklı organizma genomlarını karıştırırsa, daha geniş bir çeşitlilik aralığı vardır ve yavrular genellikle daha yaşayabilir. Bu ilkenin doğada hüküm sürmesinin nedeni budur. Hermafroditlerin olması, iki germ hücresi, yumurta ve sperm olduğu ve dolayısıyla iki cinsiyet olduğu gerçeğini değiştirmez.

Ancak 2017'de Federal Anayasa Mahkemesi, “kadın” ve “erkek” e ek olarak, interseks kişiler için “çeşitli” üçüncü bir cinsiyet girişi olması gerektiğine karar verdi.

İnterseksüalite, örneğin kromozom setinde çok nadir görülen sapmalardan kaynaklanır. Ama interseksler de her iki cinsiyetin özelliklerini taşırlar, üçüncü bir cinsiyet değillerdir.

Dişil erkekler ve erkeksi kadınlar var ama bu hormonlarla ilgili

Ancak biyolojik bir cinsiyet içinde geniş bir yelpaze vardır.

Doğal olarak. Çok "dişil" erkekler ve çok "erkeksi" kadınlar vardır, bunlar sadece kültürel faktörlerle değil, aynı zamanda başka şeylerin yanı sıra farklı hormon seviyeleriyle de ilgilidir. Çok büyük bir spektrum var. Bu heyecan verici kısım.

Bununla birlikte, mevcut politik olarak doğru formülasyon, biyolojik bir erkeğin “kadın gibi hissettiği” ve toplumun ve yasa koyucuların ona istediği cinsiyette yaşama fırsatı vermesi gerektiği değildir. Ama: Bu kişi aslında bir erkek değil, aslında bir kadın.

Bu saçma! Bu bir temenni. Cinsiyetini değiştirmek isteyenler var ama yapamıyorlar. XY veya XX olarak kalırsınız. Sonuç olarak, bir Y kromozomuna sahip olup olmamanız, hamilelik sırasında ve tabii ki ergenlik döneminde de embriyonun gelişimi üzerinde bir etkiye sahiptir. Erkekler bu nedenle kızlardan farklı cinsiyet özelliklerine sahiptir ve bu geri alınamaz. İnsanlar cinsiyetlerini ömür boyu korurlar. Tabii ki hormonlar, örneğin testosteron alan bir kızı kalın bir sese kavuşturmak ve sakal uzatmak için kullanılabilir. Ancak bundan kız testis büyümeyecek ve sperm üretmeyecek. Biyolojik erkekler de hormonlu olsalar bile yumurta üretmezler ve çocuk doğuramazlar. Bununla ilgili sorun ortaya çıkıyor Geri dönüşü olmayan müdahaleler meydana geldiğinde. Nasılsa operasyonlarla. Ancak hormonlar, vücuda orada amaçlanmayan bir şey de ekler. Hormonlar vücutta çok fazla şeye neden olur - hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok çeşitli seviyelerde. Bence uygun şekilde dozlayıp sürekli olarak almak fevkalade cüretkar. Vücut uzun vadede bununla iyi başa çıkamaz. Aldığınız her hormonun yan etkileri vardır. Hormon almak doğası gereği tehlikelidir. Vücut uzun vadede bununla iyi başa çıkamaz. Aldığınız her hormonun yan etkileri vardır. Hormon almak doğası gereği tehlikelidir. Vücut uzun vadede bununla iyi başa çıkamaz. Aldığınız her hormonun yan etkileri vardır. Hormon almak doğası gereği tehlikelidir.

Delilik bu! Ergenlik döneminde herkes cinsiyet değiştirmek ister

Gelecekte, 14 yaş üstü gençler cinsiyetlerini kendileri belirleyebilmelidir.

Bu delilik! 14 yaşında, birçok kız ergenlik döneminde mutsuzdur. Bunu kendim de biliyorum, ben de 14 yaşında mutsuzdum ve erkek olmayı tercih ettim. O zamanlar pantolon giymeme veya saçımı kesmeme bile izin verilmiyordu. Kendime defalarca küfrettim ve düşündüm: Erkek olmayı tercih ederim! Çünkü erkeklerin baskın olduğu bir iş yapmak istiyorsanız, tabii ki siz de öyle olsanız daha iyi olur. Ama sonra kendini kanıtlamanın bir yolunu bulmalısın. Kızlara yapmalarını tavsiye ettiğiniz ve onları desteklemeniz gereken şey bu.

Cinsiyet değişikliğine asla izin verilemez

Sizce yasa koyucunun insanlara sözde cinsiyet değişikliğine izin vermesi doğru mu?

Yasama organı cinsiyet değişikliğine kesinlikle izin veremez. Sadece diyor ki: Şu andan itibaren bu kadın erkek olduğunu iddia edebilir. Ve tam tersi. Biyolojik temel kesinlikle değiştirilemez. Ve eğer bir erkek şimdi kadın olduğunu iddia ediyor ve oradaki kadınlarla oynamak için bir spor kulübüne gidiyorsa, o zaman bu bir problemdir. Erkeklik hormonları nedeniyle bu kişi daha güçlüdür ve daha hızlı koşar. Temelde doping gibi. Ve bunu söylemenize bile izin yoksa bu mümkün değil.

Federal Anayasa Mahkemesi, cinsiyet kavramını ele alan transseksüellik ve interseksüellik hakkında birçok karar vermiştir. 2017 yargısı şöyledir: "Tıp ve psikososyal bilimlerde, cinsiyetin yalnızca genetik-anatomik-kromozomal özellikler temelinde belirlenemeyeceği, hatta üretilemeyeceği, aynı zamanda sosyal ve psikolojik faktörler tarafından da belirlendiği konusunda geniş bir görüş birliği vardır." Nedir? diyor biyolog ve Nobel Ödülü sahibi?

Bu saçmalık. Nasıl hissettiğiniz, sosyal ve psikolojik koşullar tarafından değiştirilebilir. Ama biyolojik cinsiyet değil. Bilimin gerçekten uygulandığı her yerde, bu da tamamen tartışılmazdır.

Sonuçta, bu ifade Alman Tabipler Birliği'nden geliyor.

Sizin de açıkça kafanız karışmış: cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki ayrım. Elbette cinsiyet, sosyal cinsiyet söz konusu olduğunda bir aralık vardır, biyolojik cinsiyet ise sadece kadın veya erkektir. Dışında. Son. Tabii ki, bir kız bir erkek ismiyle çağrılmak isteyebilir. "Beşinci Aile"deki "George" için durum zaten böyleydi.

Biyoloji derslerini de mi kaldıracaklar?

Biyoloji doktora öğrencisi Marie-Luise Vollbrecht, Humboldt Üniversitesi'nde düzenlenen "Bilim Gecesi"nde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ders vermek istediğinde protestolar oldu. Üniversite dersi iptal etti.

Şimdi biyoloji derslerini de kaldırmak mı istiyorlar? Artık kim olduğumuzu ve cinsiyetin nasıl belirlendiğini bilmek istemiyor muyuz? Berbat olduğu için artık kimsenin bunu öğrenmesi gerekmiyor mu? Ancak, 1980'lerin sonlarında Y kromozomunda cinsiyet belirleyici geni keşfeden araştırmacıya karşı nefret kampanyaları olduğunu hatırlıyorum. Görünüşe göre, testosteron üretimini uyaran geni keşfettiği için insanlığa korkunç bir şey yapmakla suçlandı. Bu tamamen çılgıncaydı, dehşete düştüm! Ama insanların biyoloji hakkında hiçbir fikirleri olmadığını görebilirsiniz. Bu alanda eğitim eksikliği korkunç.

Gerçeklere ve bilime karşı bu tür bir düşmanlığı bizzat yaşadınız mı?

Doğal olarak. Embriyolar üzerinde araştırma yaparsanız, zaten bir kötü adamsınız çünkü herkes sizin hemen embriyoları manipüle etmekten başka bir şey planlamadığınızı varsayıyor. Tek yapmam gereken ağzımı açıp embriyolar üzerinde araştırma yaptığımı söylemekti - sinek embriyoları bile olsalar - ve saldırıya uğradım! Ne yazık ki, Almanya'da bilime düşmanlık özellikle belirgindir. Corona nedeniyle biraz düzelmiş olabilir. Birçok insan bilimin dinlenmesi gerektiğini gördü. Ve sırf siz istemiyorsunuz diye virüsün hiç var olmadığını iddia etmek aleyhte olabilir.

Şimdi yeni bir noktadayız. Şimdi artık: Ne tür bir bilim yapmamıza izin veriliyor? Ama: Büyülü düşünce, bilimsel bilgiyi gölgede bırakır.

Temel olarak, bir derste yanlış bir şeyler olabileceğini düşündüğünüz için bir dersi yasaklamanız doğru değil. Ancak bu durumda, doktora öğrencisi her ders kitabında bulunan bir şeyi açıklamak istedi. Bu duyarlılık ve ahlaki kibir karışımı, cehaletle birleştiğinde ölümcüldür.

Transseksüeller kendi fikirlerini gerçek gibi herkese empoze edemez!

Biyolojik gerçeklerin inkarı şaşırtıcı derecede ileri gider. Son zamanlarda, trans-aktivist sahne, kadın sünnetinin artık bu şekilde tanımlanmamasını talep etti. Sebep: Vulva başlı başına bir kadın vücudu parçası değildir.

Tabii ki, vulva bir kadın cinsel organıdır! Bu insanları ciddiye almak zorunda mısın?

Öyle görünüyor…

Transseksüellerin ayrımcılığa uğramaması gerektiği çok açık. İnsanlara kötü davranıldığında, bu kötüdür. Ancak fikirlerini gerçekler olarak herkese empoze edemezler.

Prof. Dr. ChristianNüsslein-Volhard kimdir?

Alman gelişim biyoloğu Christiane Nüsslein-Volhard, 20 Ekim 1942'de Magdeburg'da doğdu. Nüsslein-Volhard, Protein-DNA Etkileşimleri üzerine olan doktorasını Tübingen Üniversitesinde 1974 yılında tamamladı. Aldığı ödüller arasında 1991 Albert Lasker Temel Bilimler Ödülü ve 1995´te Eric Wieschaus ve Edward B. Lewis ile paylaştığı, embriyonik gelişimin genetik temelleri konulu çalışması nedeniyle layık görüldüğü Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü var… 1985'ten beri Max Planck Enstitüsü'nün Gelişim biyolojisi Başkanı olan Nüsslein-Volhard,bilim kadınlarını desteklemek için bir vakıf da kurdu. Nüsslein-Volhard, halen Bebenhausen'da, Almanya'da yaşıyor. .