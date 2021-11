Gelecek savaşın romanı

Muhtemel bir ABD-Çin savaşı için 'kesin tarih' verenlerin ardı arkası kesilmiyor. 2025 veya 2029 diyenler var. Bu söylemlerin özellikle Amerikan askeri çevreler tarafından yayıldığı gözden kaçmıyor. Bütün bu kehanetleri tetikleyen emekli amiral James Stavridis'in 2034: A novel of the next world war başlıklı romanı...