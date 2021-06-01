Avrupa birliği yeni bir dijital cüzdan üzerinde çalışıyor

Avrupa birliği, üye devlet vatandaşlarının ödeme ayrıntılarını ve şifrelerini saklamasına izin verecek dijital bir cüzdan piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni Avrupa birliği dijital cüzdanın özellikleri neler? İşte detaylar...

Financal Times'ın haberine göre Avrupa birliği 27 üye devlet vatandaşlarının resmi belgeleri, ehliyet vb. dökümanlarını saklanabileceği kamu ve bazı özel şirketlerin bilgilere erişebileceği dijital bir cüzdan üzerinde çalışıyor. Kaynaklara göre Avrupa birliğinin dijital cüzdan üzerinde çalışmasının sebebi, pandemik koşullar neticesinde etrafımızdaki herşeyin dijitalleştiği bir ortamda yaşamın ' en güvenli ve en konforlu ' olmabilmesi açısından yeni bir adım atılması gerektiği düşüncesi öne sürülüyor.

Kişisel veriler kötü niyetli şahışların eline geçemeyecek

Henüz ayrıntılar belirtilmemiş olsada uygulamaya parmak izi veya retina taraması yoluyla dahil olabileceği söyleniyor. Zorunlu olmayacak olan dijital cüzdanın (digital wallet) daha kapsamlı güvenlik sunucağı ümit ediliyor. Bu sayede bazı şirketlerin kullanıcıların kimlik, adres ve kredi kartı bilgilerinin verileri pazarlama ve diğer ticari faaliyetler gibi zararlı durumlardan korunması amaçlanıyor. Avrupa birliğinin bu yeni sistemi 1 yıl içerisinde hayata geçirmesi bekleniliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.