Çin’in yapay güneşi sıcaklık rekoru kırdı

Çin medyası, 'yapay güneş' de denilen HL-2M Tokamak reaktörünün nükleer füzyon rekorları kırdığını duyurdu. Güneşin çekirdek sıcaklığı 15.6 milyon derece santigrat olduğundan, Çin'in 'yapay güneşi' bunun 10 katı sıcaklığa ulaştı.

Çin medyası, 'yapay güneş' de denilen HL-2M Tokamak reaktörünün nükleer füzyon rekorları kırdığını duyurdu.

Çin medyasına yansıyan haberlere göre Çinli bilim insanları, HL-2M Tokamak nükleer füzyon reaktöründe plazmayı 2 dakika boyunca 120 milyon derece santigrat, 20 saniye boyunca 160 milyon santigrat sıcaklıkta tutmayı başardı. Tam kesinliği bilinmeyen bu sürelerin kısa da olsa nükleer füzyon açısından rekor niteliği taşıdığı belirtildi.

Güneşin çekirdek sıcaklığı 15.6 milyon derece santigrat olduğundan, Çin'in 'yapay güneşi' bunun 10 katı sıcaklığa ulaştı.

Çin gazetesi Global Times'a konuşan Şenzen'deki Güney Bilim Teknoloji Üniversitesi'nden bir fizik profesörü, bundan sonraki adımın bu ısı düzeylerinin bir hafta boyunca sağlanması olacağını söyledi.

Pekin'in 2019'da operasyonlara başlayacağını açıkladığı HL-2M Tokamak, ilk olarak geçen yılın sonunda çalıştırıldı, ilk başarısını 100 dakika boyunca 100 milyon santigrat sıcaklıkta kalarak elde etti.

Enerji üretimi için büyük umut vaat eden nükleer füzyon, diğer yandan süreçte serbest bıraktığından daha fazla enerji tüketmesi ve dolayısıyla hedeflenin tam tersine neden olmasıyla şimdilik çözülemeyen bir sorun oluşturuyor.

Nükleer füzyon çalışmaları yürüten bir diğer ülke olan Rusya'dan da bu ayın başında T-15MD Tokamak'ın ilk kez çalıştırıldığı haberi geldi.

Çin ve Rusya, geçen yıl Fransa'da inşa edilmeye başlanan Avrupa'nın nükleer füzyon projesi Uluslararası Termonükleer Deney Reaktörü'nü (ITER) kuran uluslararası ekibin de üyesi.

Nükleer füzyonun sorunsuz gerçekleştirilebilirse, üretimi ucuz, emisyonsuz ve neredeyse sınırsız ultra güçlü enerji üretmek gibi muazzam getirileri olacak. Nükleer füzyon, geride hiç radyoaktif atık bırakmaması sayesinde de mükemmel enerji kaynağına en yaklaşılan alan.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.