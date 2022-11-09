Ağzında tuttuğu yavrularının yarısını yiyen balık

Bazı dişi Ciklet balıkları, yavrularını korunmak için ağızlarında tutarlar, ancak genellikle kuluçkalarının yarısını yerler.

Orta Afrika ciklet balığı, -Astatotilapia burtoni- genellikle ağız kuluçkacısı olarak adlandırılır. Bu balık türü bazen kendi yumurtalarının ve yavru balıklarının dörtte üçünden fazlasını tüketir.

Central Michigan Üniversitesi'nde biyolog ve bugün Biology Letters'da yayınlanan bir araştırmanın kıdemli yazarı Peter Dijkstra, "Bu bir sürpriz. Gerçekten çok fazla." diyor.

Ağızdan kuluçkalı, akvaryum hayvanları olarak popüler olan bu balık türleri, özellikle renkli cikletler, tatlı su türleri arasında yaygındır. Yumurtaları döllendikten sonra, anneleri onları korumak için yaklaşık iki hafta boyunca ağızlarında barındırır.

Yumurtalar minik larva balıklarına dönüştükten sonra, bebekler annelerinin ağzından dışarı çıkarlar, ancak tehlike olduğunda tekrar içeri girerler. Yavru balıklar için harika bir başlangıç ​​ama bu dönemde düzgün nefes alamayan veya yemek yiyemeyen anne ciklet için bu son derece yorucu.

Yavru yamyamlığı

Bununla birlikte, yeni çalışma, acı çeken annelerin yavrularının bir kısmını tüketerek buna karşı koyabileceklerini, “yavru yamyamlığı” olarak adlandırılan davranışları olduğunu gösteriyor.

Michigan Eyalet Üniversitesi'nde araştırmacı Jake Sawecki, "Şimdi bilim adamları ilk kez, yamyamlık düzeylerini anne sağlığına bağladılar. Kendi bebeklerini yiyerek sağlıklarını artıran anneler, özellikle evrimsel bir bakış açısıyla, mantıksız görünüyor. Ne de olsa kendi yavrularınızı yemekle genleriniz aktarılmaz dedi.

Ancak araştırma, yamyam annelerin yavrularını besleyerek elde ettikleri antioksidan artışın, muhtemelen birkaç ay sonra tekrar yumurtlamalarına yaradığını gösteriyor.

Ciklet balıkları nasıl davranıyor

Çalışma için, Sawecki ve Dijkstra, Central Michigan Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarda karışık cinslerde ciklet balık grubu yetiştirdi. Birkaç hafta boyunca ekip yumurtlayan yaklaşık 80 dişi tespit etti.

Bilim adamları, tüm yumurtaları dişilerin ağzından nazikçe çıkardılar. Daha sonra plastik bir pipet kullanarak dişilerin ağzının yarısına yaklaşık 25 yumurta yerleştirdiler. Yumurtalarını geri alamayan balıklar kontrol grubu olarak yetiştirildi ve aynı işleme tabi tutuldu.

İki haftalık bir gözlem döneminden sonra araştırmacılar, ağızdan kuluçkaya yatan annelerin yavrularının ortalama yüzde 40'ını yediklerini, annelerin yüzde 93'ünden fazlasının ise -31 anneden 29'unun- en azından yavrularının bir kısmını atıştırdığını tespit etti.

Ardından bilim adamları, ana balığın dokusundaki biyokimyasal göstergelerle ölçülebilen oksidatif stres seviyelerini değerlendirdi. Örneğin, karaciğerdeki belirli kimyasalların yüksek seviyeleri, hücre hasarına, hastalığa ve enfeksiyona yol açabilen stresi gösterebilir.

Çalışmanın üç aşamasında, dokularının test edilebilmesi için ana balıklardan birkaçı öldürüldü. Araştırmacılar, daha yüksek düzeyde oksidatif strese sahip annelerin yavrularının daha fazlasını tükettiğini ve muhtemelen aldıkları antioksidan patlamalarından fayda sağladığını düşündüler.

En son çalışmada yalnızca bir ciklet türü incelenirken, Sawecki, yavru yamyamlığının "birçok türün kullandığı uyarlanabilir bir strateji" olmasını beklediğini söylüyor.

Yavru boyutunda atıştırmalık

Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden Karen Maruska, “Ağızdan kuluçkaya yatan bu dişilerin yemek yiyemedikleri iki haftalık kuluçka döneminde nasıl hayatta kalabildikleri ve kendi sağlıklarını nasıl koruyabildikleri bulmacaya ilginç bir parça ekliyor” diyor.

Louisiana Eyalet Üniversitesi Doğa Bilimleri Müzesi'nden balık küratörü olan Prosanta Chakrabarty ise, "Çoğu insan balıkların yumurtalarını bırakıp onları sonsuza kadar görmezden geldiğini düşünüyor ve bu bazı türler için geçerli. Ancak ağızdan kuluçkaya yatan cikletler bazen bebek boyutunda bir atıştırmalığa ihtiyaç duysalar bile iyi ebeveynlerdir” dedi.

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