Çalışmalar tamamlandı! Sümela'da kapılar açılıyor

2 Mayıs Pazartesi gününden itibaren İsrail'in Tel-Aviv kentinden Trabzon'a ilk uçak seferi başlıyor. İnşallah bu çalışmaların diğer Körfez ülkelerini de kapsayacak şekilde devam edeceğine inanıyorum. Ona yönelik arkadaşlarımızın planlamaları ve çalışmaları var. İnşallah bu yaz Trabzon'umuz her alanda çok güzel bir sezon geçireceğine inanıyorum.”