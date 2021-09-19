Yurdun birçok bölgesinde 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi

Bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen kadınlar, bisiklet kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

Gaziantep'te bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

"Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında gerçekleşen etkinlikte, renkli kıyafetler giyerek bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen yaklaşık 60 kadın, Masal Parkı'nda bir araya geldi.

Kadınlar, polis eskortu eşliğinde parkta pedal çevirdi.

Organizasyon sorumlusu Şule Sayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletin günlük hayatın bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Etkinliğin 150 farklı şehirde eş zamanlı düzenlendiğini ifade eden Sayın, "Gaziantep'te 2019 yılında ilkini düzenlemiştik. Bu yıl ikincisini düzenledik. Sokakların egzoz yerine çiçek kokmasını istiyoruz ve kadınların bisikletlerle sokaklarda var olmasını istiyoruz. Bu yüzden her yıl eylül ayında bu turumuzu düzenliyoruz." dedi.

Edirne

Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlar bisikletlerini balon ve çeşitli objelerle süsledi.

Organizasyon sorumlusu Esranur Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı taleplerini dile getirdiklerini belirten Demircan, "Biz binlerce kadın, pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını istiyoruz. Tura katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Demircan, turun bu yıl dünyada 30 ülkede 150 şehirde eş zamanlı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Konuşmaların ardından, erkeklerin de aralarında yer aldığı yaklaşık 60 bisikletli, Saraçlar Caddesi'ni geçerek turun sonlanacağı Edirne Garına ulaştı.

Karabük

Köyiçi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, bisikletlerine "Bisiklet En İyi Psikologdur", "Bisiklet Ayaklarınızı Yerden Keser" ve "Egzoz Kokusuna Karşı Parfüm Kokusu" yazılı dövizler astı.

Renkli kıyafetler giyen kadınlar, daha sonra balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle tur attı.

Etkinliğin Safranbolu'daki temsilcisi Zülfiye Eraslan Özcan, yaptığı konuşmada, turun bu yıl yaklaşık 30 ülke ve 150 şehirde yurt içi ve dışında eş zamanlı düzenlendiğini söyledi.

Bisikletin doğa dostu ulaşım aracı olduğunu vurgulayan Özcan, yoğun kent trafiğine çözüm olabileceğini kaydetti.

Tekirdağ

Rengarenk süslenmiş bisikletlerine binen katılımcılar, sahil dolgu alanından Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önüne giderek başlangıç noktasına kadar yaklaşık 7 kilometre pedal çevirdi.

Organizasyon sorumlusu Gül Canertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, turun farkındalık oluşturmak için düzenlendiğini söyledi.

Kadınların bisikletle daha fazla gezebilmesini sağlamak amacıyla etkinliğin anlamlı olduğu belirten Canertürk, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turları 9 yıldır yurt içi ve yurt dışında düzenleniyor. Bu yıl da turumuz 30 ülkede 150 şehirde eş zamanlı yapılıyor." dedi.

Tekirdağ'daki turda renkli görüntüler yaşandığını dile getiren Canertürk, katılımcılara teşekkür etti.

Bilecik

Polis eskortu eşliğinde başlayan bisiklet turu, Atatürk Bulvarı ile Tevfikbey ve Cumhuriyet caddelerinden geçilerek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Etkinlik alanına gelen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, turu geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenleyemediklerini söyledi.

Bu organizasyonun uluslararası bir öneminin olduğunu belirten Şahin, "Biz de şehrimizde bunu yapıyoruz. Daha da büyüterek yapacağız. Bu konuda Sağlıklı Kentler Birliğinde Bilecik'in ödülleri var. Bu etkinlik bize çevreciliği de araçtan uzaklaşıp yürümeyi, spor yapmayı ve bisiklete binmeyi de özendiriyor." dedi.

Organizasyon sorumlusu Pınar Atalay ise tura katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.

Gelini ve torunuyla etkinlikte yer alan Hatice Özünlü (63), gençlik yıllarından itibaren bisiklete bindiğini dile getirerek, "Fırsat buldukça biniyorum. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Turun ardından katılanlar, zumba etkinliğiyle eğlenceli anlar yaşadı.

Düzce

Anıtpark Meydanı'nda buluşan kadınlar, bisikletlerine "Süslü Kadınlar" ve "Bisiklet En Çok Kadına Yakıştı" yazılı dövizler asarak müzik eşliğinde bir süre eğlendi.

Renkli kıyafet giyen kadınlar, daha sonra balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

Grup temsilcisi Yıldız Gür Güner, gazetecilere, etkinliğin 150 şehir ve 80 ülkede eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Düzce'de 5 yıldır bu organizasyonu düzenlediklerini anlatan Güner, "Kadınlar olarak toplumda görünmeliyiz ve trafikte saygınlığımız olmalı diye düşündük. 'Kadın sokağa çıkarsa her şey değişir.' dedik ve pedal çevirmeye karar verdik. 2013 yılında İzmir'de başlayan süslü kadınlar bisiklet turumuz, büyüyerek dünyaya yayıldı." diye konuştu.

Antalya

Yaklaşık 100 kadın, Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

Polis eskortu eşliğinde Atatürk Parkı'ndan başlayan bisiklet turu, Güllük ve Işıklar caddelerinden sonra Lara Caddesi'ndeki Yalım Parkı'nda sona erdi.

Organizasyon sorumlusu Deniz Yaylak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletin günlük hayatın bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Etkinliğin bu yıl 9'uncusunu gerçekleştirdiklerini belirten Yaylak, kadınların toplumdaki görünürlüğünü daha fazla artırmak ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için programın düzenlendiğini vurguladı.

İzmir

Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Bisikletlerine "Süslü kadınlar" yazılı pankart asan ve meydanda müzik eşliğinde dans eden kadınlara, çevredekiler de destek verdi.

Daha sonra kadınlar, Talat Paşa Bulvarı'ndan tarihi Kültürpark'a pedal çevirdi.

Etkinliği organize edenlerden Sema Gür, yaptığı açıklamada, 2013'ten itibaren düzenlemeye başladıkları turu, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bireysel olarak yapabildiklerini hatırlattı.

Yeniden bir araya geldikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Gür, "Yine rengarenk görüntülerle meydanlardayız. Daha çok kadının bisiklete binmesi için yine yollardayız. 2013 yılında sadece İzmir'de düzenlenen etkinliğimizi şimdi ise toplam 25 ülkede ve 155 şehirde yapıyoruz. Giderek kalabalıklaşıyoruz. İzmir'den dünyaya yayılan bir etkinlik haline geldik, çok mutluyuz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılanlardan Güler Cantürkan ise 4 yıldır bu etkinliğe katıldığını belirterek, "Amacım var daima egzoz olmadan parfüm kokusu olsun. Avrupa'da herkes artık bisiklete biniyor, bizim burada da artık bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Havamız temiz olsun herkes mutlu olsun istiyoruz. Ben kendi adıma katıldığım için çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Burdur

Çiçek, balon ve rengarenk kurdelelerle bisikletlerini süsleyen kadınlar, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Meydanda müzik eşliğinde bir süre eğlenen ve bisikletleriyle fotoğraflar çektiren kadınların etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Bisiklet turu, Yunus Emre Caddesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devam edip Mavi Park'ta sona erdi. Tura, bazı erkekler de katıldı.

Organizasyon sorumlusu Saniye Tok, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 yıl önce Türkiye'de başlayan etkinliğin birçok ülkeye yayıldığını söyledi.

Etkinliğin bağımsız gönüllü kadınlarca yapıldığını vurgulayan Tok, bu yıl ilk turun Yeni Zelanda'dan başladığını ifade etti.

Etkinliği, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini anlatan Tok, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak için düzenlenmektedir." dedi.

Samsun

Samsun'da süsledikleri bisikletleriyle Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nde toplanan kadınlar, burada müzik eşliğinde dans ederek bisikletlerini süsledi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılan kadınlar, Adnan Menderes Bulvarı'ndan Kurupelit Yat Limanı'na kadar pedal çevirdi.

Çorum

Çorumlu kadınlar süsledikleri bisikletleriyle Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılmak üzere Kent Meydanı'nda toplandı.

Çorum Organizatörü Melek Gizem Çataroğlu'nun, basın açıklamasının ardından kadınlar, Saat Kulesi'nden Çorum Müzesi istikametinde yaklaşık 4 kilometrelik bir parkurda pedal çevirdi.

Bisikletlerini süsleyen ve çocuklarıyla etkinliğe katılan kadınlar şık kıyafetleri ve topuklu ayakkabılarıyla da dikkati çekti

Çataroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" ve "sürdürülebilir ve aktif ulaşım" konularına dikkati çekmek için düzenlendiğini söyledi.

Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu ifade eden Çataroğlu, "Etkinlik 6. kez Çorum'da düzenleniyor. İzmir'de 2013 yılında başladı 9. kez Süslü Kadınlar Bisiklet Turu tüm dünyada düzenleniyor. 150 şehirde 30 ülkede eş zamanlı yapıyoruz bu turu." dedi.

Çataroğlu, otomobilsiz kentler, doğru ulaşım politikaları ve kentlerin bisikletlere göre dizayn edilmesini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hedeflerimize dikkat çekmek için senede bir kez toplanıp süslenip bisikletlerimizi sürüyoruz. İlerlemeler var. Bu yıl bakıyoruz Çorum Belediyesinin bisiklet uygulamaları var, bisiklet kullanımını artırmak için birçok çabası var. Yeni bisiklet yolları yapıldı. Bisiklet yolu olmayan yollara uyarı tabelaları asıldı. Bütün bunları Süslü Kadınlar Organizasyonuyla iletişim halinde yaptılar. O yüzden bir şeyleri değiştirdiğimizi görebiliyoruz."

Trafikte ve bisiklet yollarının kullanımının gelişmişlik göstergesi olduğunu da ifade eden Melek Gizem Çataroğlu, "Aslında bisiklet yolu olmasa bile yollarda bizim de hakkımız var. Artık bunun bilincini öğrenmemiz gerekiyor. Daha tam oturmuş değil ama bir ilerleme görüyoruz daha da ilerleyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Etkinliğe bisikletiyle katılan kadınlardan Selda Turan Akkuş da etkinlikte bu yıl ilk kez yer aldığını söyledi.

Bisiklet kullandığında kendisini huzurlu ve özgür hissettiğini belirten Akkuş, "Aktif olarak 10 yıldır bisiklet kullanıyorum. Bu yıl arkadaşlarımla birlikte katılmak istedim. Yolda bisiklet süremiyorum açıkçası hep kaldırımı kullanıyorum o da riskli. Bisiklet yollarının artırılması gerekir. Merkezde de olabilir. Araç sürücülerinin yollarda bizi gözeterek daha dikkatli olmalarını istiyoruz." dedi.

Başka bir bisikletsever ev hanımı Sümeyra İdgü, yazın kızıyla bisikleti ulaşım aracı olarak kullandığını belirterek, "Bisiklet sürmek bizim için eğlence, iyi bir etkinlik. Çocukluğumdan bu yana biniyorum ama son 3 yıldır daha aktifim. Ailece de bisiklet sürüyoruz. Trafikte sürücülerin bisiklet diye bizi küçümsemelerini istemiyoruz. Araçların bisikletlere yol vermesini istiyoruz." diye konuştu.

Çankırı

Çankırı'da da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar süsledikleri bisikletleriyle Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılmak üzere Karatekin Parkı'nda toplandı.

Grup adına konuşan Eda Aytaç, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 2013'te İzmir'de başladığını söyledi.

Zamanla etkinliğin büyüyerek 150 şehir ve 30 ülkede eş zamanlı yapıldığını belirten Aytaç, "Bu tur, dünya otomobilsiz kentler günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek, kadınların toplumda görünürlüğünü sağlamak ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir." ifadesini kullandı.

Karatekin Parkı'ndan başlayan etkinlik, bisikletlilerin kentte tur atmasının ardından tekrar aynı noktada sona erdi.

Adana

Adana'da renkli kıyafetler giyen kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle İstasyon Meydanı'nda toplandı.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, "Süslü kadınlar" şehirde tur atarak tekrar buluşma noktasına ulaştı.

Bisiklet turuna bazı erkekler de katıldı.

Yaren Aykın, burada yaptığı açıklamada, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Mersin

Kadınlar, süslü kıyafetleri, balon, çiçek ve Türk bayraklarıyla donattıkları bisikletleriyle Uğur Mumcu Parkı'nda toplandı.

Etkinliğinin İl Organizatörü Ebru Petek Budur, burada yaptığı açıklamada, kentte bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmayı ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

Bir kişinin otomobil yerine bisikleti tercih etmesinin karbon salınımını 15 kat azalttığını dile getiren Budur, "Bisikletin ulaşımda daha çok tercih edilmesini istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, etkinliğe katılan çok sayıda kadın, trafiğine kapatılan Adnan Menderes Bulvarı üzerinden Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ne kadar bisiklet sürdü.

Hatay

Hatay'ın Antakya ilçesinde programda bir grup kadın, bisikletleriyle şehir turu attı.

Etkinlik için Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen kadınlar, bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsledi.

Trafik polislerinin de eşlik ettiği etkinlikte kadınlar rengarenk bisikletleriyle yaklaşık 8 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Etkinlik organizatörlerinden Gül Sahilli, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 2013 yılında İzmir'de başladığını belirtti.

Sahilli, 9 yıl içinde büyüyen etkinliğin önce Türkiye'de daha sonra da dünyada bisiklete binen kadınların da dikkatini çektiğini söyledi.

Etkinliğin bu yıl 30 ülkede ve 150 şehirde eş zamanlı yapıldığını ifade eden Sahilli, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir." dedi.

Muğla

Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya geldi.

Bisikletlerine "Süslü kadınlar" yazılı pankart asan ve meydanda müzik eşliğinde dans eden kadınlara, çevredekiler de destek verdi.

Kadınlar daha sonra, Zübeyde Hanım, Hasan Ali Yücel ve Cumhuriyet Caddesinde pedal çevirdi.

Etkinlikte konuşan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Muğla Gönüllüsü Aylin Bal, turun hiçbir kurum, kuruluş ve dernekle bağlantısı olmaksızın sadece yılda bir gün yapıldığını söyledi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 2013 yılında İzmir'de başladığını ve 9'uncusunun düzenlendiğini belirten Bal, "Turumuz bu yıl 150 şehirde ve 30 ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız olarak gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor. Bu gerçekten çok gurur verici bir şey." dedi.

Bal, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin alt yapı talebini pekiştirmek için düzenlendiğini dile getirdi.

Etkinliğe katılan Eda Karataş da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na her yıl düzenli olarak katıldığını, amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.