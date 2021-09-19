Paranızı radara mı kaptırdınız?

Sürücülerin en çok şikayet ettiği konuların başında radar cezaları geliyor. 100 kişiden 90'ına sorduğunuzda yediği radar cezasının haksız olduğunu söyleyecektir...

Radar hemen her sürücünün korkulu rüyası.Beklenmedik bin anda ve beklenmedik hızda yakalandığınızda ceza yediğinizi sisteme göre anında da öğrenebilirsiniz ; hiç aklınızda yokken evinize gelen ceza makbuzu ile de karşı karşıya kalabilirsiniz.

Sürüş uzmanlarının değerlendirmelerine göre; sürücülerin en çok şikayet ettiği konuların başında radar cezaları geliyor. 100 kişiden 90'ına sorduğunuzda yediği radar cezasının haksız olduğunu söyleyecektir.

Peki radara gerçekten de haksız mı yakalandınız? Ya da geçerli bir mazeretiniz mi var? Peki bu durumda neler yapmalısınız?

İşte radara dair genel uygulamalar ve sürecin hukuki boyutu:

Hız sınır ve ceza sistemi

2021 yılı değerlendirmelerine göre hız sınır değerini yüzde 30 geçen sürücüler 10 ceza puanı alıyorr. Para cezası karşılığı ise 314 lira olarak gerçekleşir. Hız sınırını yüzde 30 – yüzde 50 arası hız sınırı ihlali durumunda ise sürücü 15 ceza puanı almakta. Bu bağlamda sürücülere 652 lira para cezası işlemi uygulanır. Hız sınırı yüzde 50'den fazla aşıldığında ise cezası 1339 lira ceza tetbik edilir. Hız sınırı sebebiyle idari trafik cezası işlemi ile karşılaşıldığında cezanın tebliğinden sonra 15 gün içerisinde ödeme gerçekleştirildiğinde yüzde 25 indirimli bir şekilde ceza ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Geçiş ve ceza sorgulama

Bilerek ya da bilmeyerek hız sınırını aşan vatandaşlar radar cezası sorgulama işlemini araştırıyor. Radar cezası ya da plakaya yazılmış diğer trafik cezalarını EGM'nin resmi web sitesinden ulaşmanız mümkün. İlk etapta Egm.gov.tr/RadarCezaSorgulama adresini ziyaret etmeniz gerekir.Telefonunuzun mesaj kısmına " TPC PLAKANO TESCİLTARIHI TCKKNO(VKNO) " yazıp 1189'a mesaj gönderebilirsiniz. Karşılık olarak size gönderilen SMS içerisinde kesilen ceza miktarı yer alacaktır. Ancak detayları öğrenmek isterseniz de "TPC AYRINTI" yazıp mesaja yanıt göndermeniz gerekiyor. Böylelikle eğer mevcut bir radar cezanız bulunuyor ise detayları ile görüntülemeniz mümkün.

Radar cezası yaklaşık 37 gün arasında eDevlet sistemine giriş yapılarak görüntülenebiliyor. eDevlet üzerinden radar cezasını öğrenmek için eDevlette yer alan "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" sayfasına göz atabilirsiniz.

İtiraz hakkınız var

Radar cezası bir idari para cezası. İdari para cezalarına karşı, cezanın tebliğinden veya tefhiminden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde idari para cezasına itirazda bulunmadığınızda idari para cezası kesinleşir. Radar cezasına nasıl itiraz edilir diyorsanız Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapmanız şart.Adınıza kesilen bir radar cezası varsa cezanın size bildirilmesinden itibaren on beş gün içerisinde cezanın kesildiği yer Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunmalısınız. Aksi halde cezanız kesinleşecek ve tahsil edilir.

Tebliğden itibaren başlar

15 günlük süre radar cezası kesildiği günden itibaren değil, tebliğ edildiği günden itibaren başlar. Ancak ceza, polis çevirmesi sonucu yazılmış ise cezanın yazıldığı günden itibaren süre işlemeye başlar.

Adınıza kesilen bir trafik cezası olup olmadığını öğrenmek ya da radar cezası sorgulamak için E-devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasından yararlanabilirsiniz.

Elinizin güçlü olması lazım

Radarla hız tespiti yapıldığı durumlarda sürücülerin uyarılması önemli.Bu uyarılar trafik işaret, levha gibi yöntemler ile yapılıyor. Yargıtay içtihatlarında, uyarı yapılmadan yazılan radar cezası iptal edilmekte.

Plaka üzerinden yazılan cezalar tebliğ edilirken herhangi bir delil ya da fotoğraf olmadan sadece ceza tutanağı tebliğ ediliyorsa, cezaya delil yoksunluğu sebebi ile itirazda bulunabilmek hakkınız mevcut.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.