DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Yeşil Pedallar Engelsiz Bisikletliler' Kampı Başlıyor
Kütahya Valisi Çelik, Gölcük Yaylası'nı Pedalladı
Sınava girmeden önce hangi dua okunur? Sınavlara girmeden önce hangi dualar okunmalı?
Bursa namaz vakitleri
Aracınızın aküsü kaç yıl gidiyor?
Hindistan'da hava kirliliği sebebiyle artan akciğer kanseri vakaları ciddi sorun oluşturuyor
İtalya'nın Sicilya adası orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Tamer Sürücü: Türkiye Mobil Oyun ve Uygulama Yazılımında Daha Başarılı Olabilir
Bursaspor'a sürpriz kaleci Filip Gacevski
E-ticarette yapay zekanın fonksiyonu
Lozan'a son şekil böyle verildi
Mete Gazoz'a Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılama
İş göremezlik ödemesi kimlere ve nasıl ödeniyor?
Analiz: Dış ticaret açığı haziranda 2,85 milyar dolar oldu
Fransa'da 'sağlık ruhsatı' karşıtları meydanları doldurdu

TIMETURK / BİSİKLET / 'Yeşil Pedallar Engelsiz Bisikletliler' Kampı Başlıyor

'Yeşil Pedallar Engelsiz Bisikletliler' Kampı Başlıyor

Birleşmiş Milletler GEF-SGP Türkiye'nin desteği ile Eşpedal tarafından yürütülen Edremit-Havran-Burhaniye yaz kampları 2-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek

2 Saat Önce
2021-08-01 01:19:08
'Yeşil Pedallar Engelsiz Bisikletliler' Kampı Başlıyor

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Eşpedal Derneği öncülüğünde yürütülen "Yeşile Çevir" Projesi kapsamında düzenlenen "Yeşil Pedallar Engelsiz Bisikletliler Kampı ve Çocuklarla Bisiklet ve Sanat Atölyesi" Edremit Zeytinli'de başlıyor. Geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte bu yıl bisikletli ulaşım çözümleri ve tandem bisikletle ilgili bilgilendirme konuları öne çıkacak. Dernekler ve ilçe belediyeleri faaliyetlerde destekçi olarak yer alacak.

02-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında Balıkesir ili Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde düzenlenecek kamplarda; doğal parklara, tarihi mekanlara ve müzelere bisiklet turları gerçekleştirilecek.

Edremit Belediyesinin sosyal medya hesabından duyurduğu Eşpedal Derneği ile düzenlediği "Yeşil Pedallar Engelsiz Bisikletliler" Tandem Bisiklet Sürüş Etkinliği ise 03 Ağustos 2021 tarihinde Güre Mah. bisiklet yolunda gerçekleşecek.

E7n6U_0WUAIX-xc

KAYNAK: Eşpedal Derneği

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş