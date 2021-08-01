'Yeşil Pedallar Engelsiz Bisikletliler' Kampı Başlıyor

Birleşmiş Milletler GEF-SGP Türkiye'nin desteği ile Eşpedal tarafından yürütülen Edremit-Havran-Burhaniye yaz kampları 2-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek

Eşpedal Derneği öncülüğünde yürütülen "Yeşile Çevir" Projesi kapsamında düzenlenen "Yeşil Pedallar Engelsiz Bisikletliler Kampı ve Çocuklarla Bisiklet ve Sanat Atölyesi" Edremit Zeytinli'de başlıyor. Geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte bu yıl bisikletli ulaşım çözümleri ve tandem bisikletle ilgili bilgilendirme konuları öne çıkacak. Dernekler ve ilçe belediyeleri faaliyetlerde destekçi olarak yer alacak.

02-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında Balıkesir ili Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde düzenlenecek kamplarda; doğal parklara, tarihi mekanlara ve müzelere bisiklet turları gerçekleştirilecek.

Edremit Belediyesinin sosyal medya hesabından duyurduğu Eşpedal Derneği ile düzenlediği "Yeşil Pedallar Engelsiz Bisikletliler" Tandem Bisiklet Sürüş Etkinliği ise 03 Ağustos 2021 tarihinde Güre Mah. bisiklet yolunda gerçekleşecek.

KAYNAK: Eşpedal Derneği

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.