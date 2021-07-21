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Ünye Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Tamamlanıyor

Ünye’nin turistlik faaliyet, spor ve ulaşım amacına hizmet edecek olan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesinde sona yaklaşıldı.

1 Saat Önce
2021-07-21 19:34:51
Ünye Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Tamamlanıyor

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Ünye'nin turistlik faaliyet, spor ve ulaşım amacına hizmet edecek olan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesinde sona yaklaşıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye ilçesinde yapımına devam edilen bisiklet ve yürüyüş yolunu vatandaşlar heyecanla bekliyor. Toplamda 5 kilometrelik alanda uygulanan proje; Ünye'nin kent estetiğine katkı sağlarken sportif faaliyet alanlarını artırmasıyla da vatandaşların beğenisini kazanıyor.

3 GÜNDE 4 BİN 500 METRE ASFALTLANDI

Projeyi bir an önce vatandaşlarla buluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bisiklet ve yürüyüş yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı. 3 gün gibi kısa bir sürede 4 bin 500 metrelik alanı asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi bölge esnafının da takdirini kazandı.

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YAKINDA VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULACAK

Kısa süre içerisinde asfalt çalışmasını bitirecek olan ekipler ardından standartlara uygun görsel ve şerit uygulamalarını başlatacak. Görsel ve şerit uygulamalarının daha sağlıklı ve uzun ömürlü olması isteyen Büyükşehir Belediyesi, 20 gün gibi bir sürede asfalt gazının çıkışını bekledikten sonra bu işlemi tüm sahil bandında uygulayacak.

Çalışmaların bitirilmesiyle beraber Büyükşehir Belediyesi projeyi vatandaşların hizmetine sunarak Ünye'ye yeni bir yaşam alanı kazandırmış olacak.

KAYNAK: Ordu Büyükşehir Belediyesi web sitesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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