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Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç: Bisiklet Özgürlüktür

TIMETURK / BİSİKLET / Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç: Bisiklet Özgürlüktür

Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç: Bisiklet Özgürlüktür

Kilyos sahillerinde kum üzerinde bisiklet sürdüler.

3 Saat Önce
2021-09-19 14:23:45
Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç: Bisiklet Özgürlüktür

Bisiklet İnisiyatifi ekibi İstanbul Kilyos sahilinde bisiklet rotaları çıkardı. Bu geziler deniz kenarında fatbike bisikletler ile kum üzerinde yapılacak. Etkinliğe gelen vatandaşlardan yoğun ilgi gören ekip, küçük bir bisiklet eğitim dersi yaptı.

Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 4. Kilyos Çevre ve Sanat günlerinde belediye başkanı Şükrü Genç Bisiklet İnisiyatifi ekibiyle bir araya geldi ve yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bisiklet özgürlüktür. Bizim için çok önemli. Bisiklet turizmi Sarıyer'e çok katkı sağlayacaktır. Elimizden geldiğince yardım ve dayanışma içinde olacağız"

Bisiklet İnisiyatifi ekibinde drone çekimlerini başarılı bir şekilde yürüten İstanbul temsilcilerinden Kerem Şen ise duygularını şöyle paylaştı:

"Türkiye'nin farklı illerinden gelen ekip arkadaşlarımız ile çalışmak çok güzel. Bisiklet turizm ağına eklemek için rotalarımızı çıkartıyoruz. Yeni projeler yapıyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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