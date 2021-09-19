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TIMETURK / GÜNDEM / İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

İzmir'in Dikili ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

3 Saat Önce
2021-09-19 14:33:29
İzmir'de orman yangını

Dikili'nin kırsal Gökçeağıl Mahallesi, Aşıklar Şelalesi mevkiindeki ormandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye, 6 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 helikopter sevk edildi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alevlerin tarım arazilerine sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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