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TIMETURK / BİSİKLET / Patara Granfondo için geri sayım başladı

Patara Granfondo için geri sayım başladı

Patara geçen yıl olduğu gibi bu yılda Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yarışı’na ev sahipliği yapacak.

2 Saat Önce
2021-09-15 23:12:00
Patara Granfondo için geri sayım başladı

İlki geçen yıl düzenlenen Patara Granfondo, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Muğla Karya Gençlik ve Spor Kulubü tarafından 9 – 10 Ekim 2021 tarihinde 2 etap şeklinde düzenlenecek.

Kaş ve Seydikemer Belediye'lerinin de destek verdiği Granfondo Patara Yarışı'na yerli yabancı 500 kadar bisikletçinin katılması bekleniyor.

9 Ekim'de saat 9:30 Kaş Meydanı'ndan başlayacak olan yarışın ilk etabı 58 km olup, yarışmacıların toplam kazanacağı irtifa ise 847 metre olacaktır ve yarışın ilk etabı Patara'da sona erecektir.

İlk etabın sonunda Patara Antik Kenti'ne ulaşan sporcular, Antik Kent Tiyatro'da düzenlenen ödül töreninin ardından geceyi Patara'daki otellerde geçirecekler.

10 Ekim saat 10:00'da ise yarışın ikinci etabı Letoon Antik Kenti'nden başlayacak olup, sporcular muhteşem manzaralar eşliğinde 48 km boyunca toplamda 539 metre irtifa toplayıp Seydikemer Merkez'de yarışı bitirmiş olacaklar.

İkinci günün sonunda yarışmada dereceye giren sporcular atın ile ödüllendirilecek olup, Patara Granfondo Bisiklet Yol Yarışı turizm sezonunun sona erdiği dönemde bölgeye ayrı bir hareketlilik kazandırması açısından da ayrı bir öneme sahiptir.

'Hedeflerini Patara Granfondo'yla bölgenin tanıtımına da katkıda bulunmak olduğunu söyleyen Muğla Karya Gençlik Spor Kulübü Başkanı İlker Cömert, ‘'Muğla Milletvekillerimiz Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir'in destekleriyle kültür bakanlığımız tanıtma genel müdürlüğümüzün himayelerinde bu önemli organizasyonun 2.sini gerçekleştireceğiz.

Dünya çapında genel olarak aktif turizm seçeneklerine talep artarken spor turizminin yıllık ekonomik değeri bunun %10'unu oluşturuyor. Bisiklet yarışları rotalarında bulunan bölgelerin tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılıyor. Ve yapılan araştırmalara göre bu yarışlara yapılan yatırımın bölgeye 10 katı ekonomik geri dönüş sağladığı belirtiliyor.'' dedi

Ayrıca Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı'nın sporu seven ilgili ve destekleyici yaklaşımını yarışın bölgede düzenlenmesinde etkili olduğunu söyleyen Cömert, Seydikemer Belediye Başkanı'mız Yakup Otgöz ve Kaş Belediye Başkanı'mız Mutlu Ulutaş bizlere her konuda destek sağlıyorlar. Buda yarışın bu bölgede düzenlenmesinde önemli bir rol oynuyor.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Patara Granfondo'ya katılmak isteyen 14- 65 yaş arası bisikletçiler için son başvuru tarihi 26 eylül olup yarışa kayıt olmak için www.pataragranfondo.com adresine başvurularınızı yapabilir bu muhteşem atmosferde koşulacak olan yarışta sizler de yerinizi alabilirsiniz!

Kaynak: Cyclist Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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