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Avrupa Parlamentosu aday ülkelerin katılım öncesi fonlarını onayladı

Avrupa Parlamentosu, Türkiye gibi Avrupa Birliği'ne aday ülkeler için yürütülen Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın üçüncü dönemi için (IPA III) 14,2 milyar avroluk fon ayrılmasına onay verdi.

2 Saat Önce
2021-09-15 23:06:28
Avrupa Parlamentosu aday ülkelerin katılım öncesi fonlarını onayladı

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, aday ülkeler olan Türkiye, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile potansiyel aday olan Bosna Hersek ve Kosova'ya 2021-2027 yıllarında sağlanacak IPA III fonları görüşüldü.

AP milletvekilleri, aday ülkelerin 7 yılda AB ile ilgili reformları uygulamalarına yardımcı olmak üzere toplam 14,2 milyar avro fon sağlanmasını onayladı.

IPA III fonları, performansa dayalı bir yaklaşımla ve adil paylaşım ilkesine uygun biçimde sağlanacak.

Hukukun üstünlüğü, temel haklar, demokratik kurumlar, kamu yönetimi, ekonomik kalkınma ve rekabetçilik gibi alanlardaki reformlara özel önem verilecek.

Reform alanlarında ilerleme sağlanamaması veya gerileme olması halinde yardımın kapsamı ve yoğunluğu değiştirilebilecek.

Fonlar, ülke zarfları yerine tematik önceliklere göre ayrılacak. Önceki dönem IPA fonları gibi ülke bazlı kaynak tahsis edilmeyecek.

Türkiye'ye, 2007-2013 yıllarındaki IPA I döneminde yaklaşık 4,5 milyar avro, 2014-2020 yıllarındaki IPA II döneminde de 4,4 milyar avro tahsis edilmişti.

5 milyar avroluk Brexit fonuna onay

AP Genel Kurul oturumunda Birleşik Krallık'ın AB üyeliğinden ayrılmasının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla kurulacak fon da görüşüldü.

AP milletvekilleri, Brexit'in AB ülkelerindeki ekonomik, sosyal ve bölgesel etkileriyle mücadeleye katkı sağlamak için 5 milyar avroluk fon kurulmasını 652 "Evet", 32 "Hayır" ve 11 "Çekimser" oyla kabul etti.

Söz konusu fonun 1,6 milyar avroluk kısmı 2021 yılında dağıtılacak. Geriye kalan 3,4 milyar avro ise 2025'e kadar kullanılacak.

Fon, özellikle Brexit'ten etkilenen işletmelere ve yerel topluluklara destek sağlayacak.

Fonun, İrlanda'ya yaklaşık 1 milyar avro, Hollanda'ya 810 milyon avro, Fransa'ya 670 milyon avro, Almanya'ya 590 milyon avro ve Belçika'ya 350 milyon avro mali destek sağlaması bekleniyor.

Fonla, özellikle Brexit'ten etkilenen balıkçılara önemli miktarda yardım sağlanması planlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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