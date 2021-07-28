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Kilis'te Aşı Olanlara Çekilişle Bisiklet Hediye Edilecek

Kilis Valiliği, Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşı olanlara bisiklet hediye edecek.

39 Dakika Önce
2021-07-28 16:41:27
Kilis'te Aşı Olanlara Çekilişle Bisiklet Hediye Edilecek

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Kilis Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, 26 Temmuz-1 Ağustos arasında 1. doz aşı yaptıranlar arasında çekilişle 5 bisiklet dağıtılacağı belirtildi.

Valilik şu açıklamalara yer verdi:

"1. doz aşısını olan vatandaşlarımıza çekiliş bileti verilecek olup, kazanan talihli 2 Ağustos 2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğümüzün internet sitesinde duyurulacaktır. Bisiklet teslimi için kazanan biletin müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Henüz aşısını olmayan tüm vatandaşlarımızı Kovid-19 aşısını olmak üzere aşı merkezlerimize davet ediyoruz." (AA)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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