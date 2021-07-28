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Çanakkale'de iki araç çarpıştı: 2 kişi öldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

46 Dakika Önce
2021-07-28 16:37:10
Çanakkale'de iki araç çarpıştı: 2 kişi öldü

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Eceabat ilçesinden Gelibolu yönüne giden A.Ç. idaresindeki otomobil, Bayırköy sapağında, K.A'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler olay yerine hayatını kaybetti, araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.Ç. ve K.A'nın cenazeleri, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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