Çanakkale'de iki araç çarpıştı: 2 kişi öldü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
2021-07-28 16:37:10
Eceabat ilçesinden Gelibolu yönüne giden A.Ç. idaresindeki otomobil, Bayırköy sapağında, K.A'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler olay yerine hayatını kaybetti, araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.Ç. ve K.A'nın cenazeleri, aynı hastanenin morguna götürüldü.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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