Güzelbahçeliler ‘Sağlık için Bisiklet’ diyerek bir araya geldi.

İzmir’in Güzelbahçe İlçesi’nde kadınlar bisiklet ve sağlık ilişkisini uzmanlardan dinlemek üzere bir araya geldi. 23 Mart 2022 Çarşamba günü Güzelbahçe Kadın Bisikletçiler Grubu’nun düzenlediği etkinliğe Güzelbahçe Belediyesi, Kültür Merkezi’nin kapılarını açarak destek verdi.

Etkinliğin açılışını Güzelbahçe Kadın Bisikletçiler Başkanı Berna Kanat Güvercin yaptı.

Etkinlikte Diyetisyen Rabia Amcaoğlu ve Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Gül Kulan alanlarında sunum yaptılar.

Diyetisyen Rabia Amcaoğlu, Dünya'da bisiklet kullanım oranlarında Türkiye'nin 2014 yılında 29. Sırada iken 2019 yılında 74. Sıraya gerilediğinin altını çizrek sözlerine başladı. Bu gerçeğe dayanarak bisikletlilerin küçük ama değerli bir grup olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, bisiklet sürüşüne boş mide ile başlamanın stoktaki yağları kullanmak adına önemli olduğundan bahsetti. Bisikletçilerin sürüş öncesi, sırası ve sonrasında beslenme saatlerinin neler olması gerektiğini ve nelerin tüketilmesinin faydalı olacağını detaylı anlattı. Amcaoğlu su tüketimi ile ilgili püf noktalara da değindi. Fazla suyun sürüş sırasında mide sıkıntısına sebep olacağını söylerken, sürüş öncesinde mutlaka sıvı alınması gerektiğinin altını çizdi.

Rabia Amcaoğlu bisikletçilerin sağlıklı beslenmesi alışkanlığı edinme sürecinde acele etmemesi gerektiğini, küçük ama sağlam adımlarla ilerlemeleri gerektiğini belirterek sözlerini sonlandırdı.

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Gül Kulan sözlerine bisikletin kalp ve eklem sağlığı için çok önemli bir spor olduğunu söyleyerek başladı. Bisikletin aynı zamanda hem eklemleri, kasları çalıştırıp, hem kalori harcatıp hem de eğlenceli olduğunu ve herkes için de uygun olduğunu vurguladı.

Bisiklet sürmenin faydalarını anlatan Kulan, özellikle seratonin ve endorfin hormonlarını salgılatması anlamında grup bisiklet sürüşlerinin sağlık için çok değerli olduğunu belirtti.

Bisiklet ve diz sağlığı ile ilgili detaylı bilimsel açıklamalar yapan Kulan, pratikte kişinin boyuna uygun sele ayarının ve sürekli düşük vites pedal çeviriyor olmanın (kadans) diz sağlığını korumak açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

Kulan, bisiklet sürüşü öncesi ısınmanın ve sürüş sonrası soğumanın olası mikro kas yırtılmalarının ve potansiyel incinmelerin önüne geçecek değerli egzersizler olduğunu vurguladı.

Sahnede katılımcılarla ısınma ve soğuma egzersizleri yapıldıktan sonra Güzelbahçe Kadın Bisikletçiler Başkanı Berna Kanat Güvercin katılımcılara teşekkür ederek programı kapattı.

Program kapanışında bu program gibi etkinliklerin devamlı olacağını vurguladılar.

Haber Röpörtaj : Sema Tuzcu ANGUN .