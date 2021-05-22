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Germuş Ermeni Kilisesi’nin sonu ne olacak?

Bisiklet İnsiyatifi Şanlıurfa eğitmeni Mehmet Gergerli, Tarihi Germuş Ermeni Kilisesi’ne yaptığı gezide gördüklerini Timetürk’e anlattı.

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22.05.2021 15:29:08
Germuş Ermeni Kilisesi’nin sonu ne olacak?

Şanlıurfa'da bisiklet sürüş eğitimi veren bisiklet sevdalısı Mehmet Gergerli, Germuş Kilisesi'ne yaptığı gezi sonrası gördükleri karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

"Yaşadığım duyguları anlatmakta zorlanıyorum."

“Kilise kolonlarının her bir temeli kazılmış. Defineciler tarafından her yer delik deşik edilmiş. Tam bir rezalet içinde. Yaşadığım duyguları anlatmakta zorlanıyorum.” dedi. Kilisenin yanında bulunan ibadet yeri, sohbet evi, yemekhane ve misafirhanenin bakımsızlıktan yok olduğunu söyleyen Gergerli, tarihi kilisenin de yok olmaması için yetkililerin ilgilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Germuş turizm için çok önemli bir yer."

Gerekli bakım ve onarımın yapıldığında, Germuş'un turizm açısından çok önemli bir yer olabileceğini ve Urfa için kazanç olacağını söyleyen Gergerli, bu konuda yetkililerden gerekenin yapılmasını bekliyor.

Germuş Ermeni Kilisesi'nin 17.yy'da inşa edildiği tahmin ediliyor. 1881'de restore edilmesine rağmen şu an yıkılma tehlikesi altında olan kilise, kaderine terk edilmiş durumda. Diğer bir isimle ‘Dağeteği' olarak bilinen bölge, Şanlıurfa'nın merkezine 10 km uzaklıkta bulunuyor.

Editör:Süleyman CENGİZ

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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